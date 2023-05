Charles-Olivier Gosselin. Source: Aide juridique de Québec

Alexandre Germain. Source: Barreau de Longueuil

, le ministre de la Justice, vient de donner une nouvelle orientation à la carrière de quatre avocats, qui sont nommés juges à la Cour du Québec.est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera ses fonctions principalement à la à la Chambre criminelle et pénale à Québec.Charles-Olivier Gosselin était un des deux avocats d’Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec. L’autre avocat du meurtrier de six fidèles du Centre culturel islamique de Québec était, qui est devenu juge à la cour municipale de la Ville de Québec en juin 2021. Les deux avocats exerçaient à la section criminelle de l’Aide juridique de Québec.Admis au barreau en 2011, Charles-Olivier Gosselin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a accompli toute sa carrière d’avocat à l’Aide juridique de Québec.est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera principalement la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale à Sept-Îles.Admis au barreau en 2008, Alexandre Germain a commencé sa carrière juridique en pratique privée.En 2020, Alexandre Germain a rejoint le contentieux du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.Il a été le président du comité de droit de la jeunesse au Barreau de Longueuil.Alexandre Germain détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommée juge de la Cour du Québec, avec pour lieu d’exercice la Chambre criminelle et pénale à Québec.Admise au barreau en 2003, elle s’est jointe dès l’année suivante au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Elle est la procureure en chef du Bureau des mandats organisationnels depuis 2021.Josée Lemieux détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.est nommée juge de la Cour du Québec, pour laquelle elle exercera ses fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse à Joliette.Barreau 1993, Louise Bélanger a exercé essentiellement au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.Louise Bélanger détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.