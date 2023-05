Me Julie-Anne Desnoyers. Source: LinkedIn

Mea rejoint la nouvelle Clinique pour la justice migrante le 7 mars 2023 à Montréal, comme avocate en droit des réfugiés et de l’immigration. Elle travaillait auparavant chez Avocats Semperlex depuis juin 2022.« C’est un endroit incroyable qui vient tout juste de débuter, pointe l’avocate à propos de la Clinique. Les services de représentation juridique ont commencé en janvier. »Son nouvel employeur est en effet une clinique juridique communautaire à but non lucratif défendant les droits civils, politiques et socioéconomiques des personnes migrantes à statut précaire.Le tout en offrant « des services juridiques holistiques et en soutenant les mobilisations de leurs communautés ».« L’objectif est de prendre la personne qui arrive, le migrant à statut précaire ou sans statut, et de lui offrir un soutien en collaboration avec des intervenants sociaux », explique Me Desnoyers.La clinique, située près de la station de métro Beaudry, propose plus concrètement de la vulgarisation et de l’information juridique, offre des services de représentation et d’accompagnement juridique et psychosocial, et comprend aussi un volet de défense collective des droits.Me Desnoyers explique que les personnes qui font appel à la Clinique ont souvent perdu leur statut au Canada ou vivent depuis longtemps dans le pays sans statut, en marge, et sont extrêmement vulnérables.« Ça peut être des demandeurs d’asile dans une situation d’urgence qui ont besoin d’aide afin de remplir les premiers papiers pour déposer la demande... » Certains migrants font aussi face à de la criminalité ou ont une mesure de renvoi contre eux, ajoute-t-elle.L’avocate, Barreau 2021, a découvert l’offre d’emploi de cette nouvelle Clinique sur les réseaux de l’Aqaadi, l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration.Elles sont trois avocates au sein de cette Clinique, avec Meet Me. Une coordinatrice,, et une organisatrice communautaire,y travaillent également, et une intervenante sociale s’apprête à les rejoindre.Me Desnoyers apprécie de travailler de manière multidisciplinaire, avec d’autres professionnels. La Clinique offre des services avec l’aide juridique, ou avec des honoraires abordables pour les personnes non-admissibles à l’aide juridique.Diplômée en droit de l’UQÀM, Me Desnoyers, qui est aussi passée par l’Université nationale autonome du Mexique, a par ailleurs travaillé quelques mois chez Cliche-Rivard, Avocats inc., à Montréal.