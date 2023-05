Me Benoit Dagenais. Source: LinkedIn

Le conseil des ministres a procédé à la nomination de quatre avocats.Meest nommé à nouveau sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Il occupe cette fonction depuis trois ans.Ce Barreau 1996 a effectué l’essentiel de sa carrière à la Ville de Montréal. Il a commencé comme procureur à la cour municipale, avant d’agir à titre d'avocat en droit du travail. En 2011, il est nommé directeur et avocat en chef du service des affaires juridiques. Quatre ans plus tard, il devient directeur général adjoint des services institutionnels. Il quitte la Ville de Montréal en 2020 alors qu’il est directeur d’arrondissement à l’Arrondissement du Sud-Ouest.Me Benoit Dagenais détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Il est administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés à l’Université Laval.Meest nommé à nouveau membre du Tribunal administratif du logement. Il est juge administratif depuis 2018.Auparavant, Me Richard Barbe a été attaché judiciaire au ministère de la Justice du Québec. Il était greffier spécial de la Cour supérieure et de la Cour du Québec au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield puis au palais de justice de Laval.Me Richard Barbe a été chargé de cours en habiletés du juriste et en droit de la personne et de la famille à la faculté de droit de l’Université de Montréal.Admis au Barreau en 2000, Me Richard Barbe détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit privé de l’Université de Montréal. Il a accompli une scolarité de doctorat en droit à l’Université Laval.Meest nommé à nouveau membre du Tribunal administratif du logement, où il a été nommé en 2018.Après avoir obtenu son baccalauréat en droit à l’Université Laval, Me Philippe Morisset a pratiqué durant 15 ans au cabinet Jolicoeur Lacasse. Il exerçait comme plaideur dans les domaines de l’immobilier, de la réalisation de garanties, du litige civil et du droit locatif. Me Morisset représentait les locateurs devant la Régie du logement comme devant les tribunaux de droit civil.Meest nommée à nouveau membre du Tribunal administratif du logement, où elle exerce depuis cinq ans.Barreau 2000, Me Camille Champeval a d’abord pratiqué comme avocate chez Landreville et Ferreira, avant de se joindre aux Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw.En 2015, Me Camille Champeval rejoint le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, où elle est nommée cheffe du contentieux auprès du directeur de la protection de la jeunesse.Me Camille Champeval détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.