L’avocat américain Jason Feng. Source: LinkedIn

La plupart des avocats et associés n’ont souvent pas comme priorité de donner des commentaires sur la performance des nouveaux venus… À moins que quelque chose ne tourne pas rond dans leur travail !Pour vous aider, voici quelques trucs pour obtenir plus de retour sur votre performance de la part de votre patron, selon les conseils de l’avocat américainpostés sur LinkedIn.Les comparaisons de documents permettent de mettre en évidence les différences entre votre projet brouillon et la version finale envoyée au client.C'est le moyen le plus simple de montrer les changements apportés à votre superviseur, tant au niveau du style que du contenu. C'est également un bon moyen de générer des questions spécifiques auxquelles votre superviseur devra répondre au lieu de se contenter d'une question générale du type « Y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer ? ».Souvent, il est plus facile pour les superviseurs de donner un retour d'information une fois qu'une affaire (ou une phase de cette affaire) est terminée, plutôt que lorsque tout est encore en cours.Par exemple, vous pourriez dire à votre superviseur « Est-ce que je peux organiser une réunion de 15 minutes pour vous poser quelques questions une fois que nous aurons envoyé le document au client ? J’aimerais avoir un peu plus de ‘feedback’ sur mon travail ».L’une des choses les plus difficiles à faire pour les superviseurs est de donner un « feedback » sur quelque chose qui est plus général. Il est beaucoup plus facile et plus constructif d'identifier des choses spécifiques à améliorer.« J'ai l'impression d'avoir eu du mal à jongler avec les différentes tâches sur ce dossier. Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez procédé ? »ou« Voici comment j'ai abordé la tâche. Y a-t-il une meilleure façon de procéder la prochaine fois? »Tout comme vous aimez recevoir un « feedback » constructif, les supérieurs, eux, aiment savoir si celui-ci a eu un effet. Prendre un peu de temps pour faire un suivi et partager la façon dont un conseil a fonctionné peut les motiver à continuer à faire d’autres retours sur votre travail.