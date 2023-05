Mes Pierre Malhamé, Anne Sophie Massicotte et Rami Zaid. Source: LinkedIn

Blake, Cassels & Graydon vient d’annoncer l’arrivée de Mesetau sein du groupe droit des sociétés et droit commercial.Ces trois jeunes assermentés ont complété leur stage du Barreau au sein du cabinet.Pierre Malhamé a rejoint Blake, Cassels & Graydon en 2020 à titre d’étudiant en droit.Auparavant, le jeune homme a été chercheur juridique au Columbia Center ainsi que chercheur assistant auprès des professeurs G.A. Bermann and K. Duggal à l’Université de Columbia à New York.Pierre Malhamé a également été stagiaire au sein du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada.Côté bénévolat, celui-ci a été chercheur volontaire pour Pro Bono Students Canada.Il est détenteur d’un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa et d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Montréal.La jeune femme a rejoint, pour sa part, le cabinet en 2019 en tant qu’étudiante en droit.Avant de rejoindre Blake, Cassels & Graydon, Anne Sophie Massicotte a eu plusieurs expériences en entreprise.Elle a notamment été stagiaire juridique chez Boralex, une société de production d'énergie canadienne.Anne Sophie Massicotte a également été stagiaire à la Caisse de dépôt et placement du Québec et chez Nova Steel, une entreprise spécialisée dans le traitement, la fabrication et la distribution d'acier.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Rami Zaid a, lui aussi, rejoint Blake, Cassels & Graydon en 2019.Ses expériences professionnelles se révèlent, à l’instar de ses deux autres collègues, variées. Il a notamment été stagiaire au sein de Financement agricole Canada, le plus grand prêteur à l’industrie agricole canadienne.Il a également travaillé pour Hydro-Québec et pour Éco Entreprises Québec, un organisme à but non lucratif privé représentant les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l’égard de la collecte sélective.Rami Zaid a été stagiaire au sein de la Cour d’appel de Québec auprès de l'honorable juge Benoît Moore.Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.