Me Charles-Olivier Gosselin. Source: Radio-Canada

qui était avocat au bureau de l'aide juridique de Québec devient juge à la Cour du Québec.Le ministre de la Justice du Québec,, en a fait l'annonce jeudi.À titre d'avocat d', Charles-Olivier Gosselin a attaqué la constitutionnalité des peines consécutives jusqu'à la Cour suprême.Le plus haut tribunal au pays lui a d'ailleurs donné raison, en permettant aux meurtriers de présenter une demande de libération conditionnelle après 25 ans, même en cas de meurtres multiples.Celui qui a tué six fidèles à la mosquée de Québec pourra donc faire une demande de libération conditionnelle en 2042, plutôt qu'en 2057.Le district de Québec profitera de l'arrivée d'un autre juge, puisqueobtient également un poste à la Chambre criminelle et pénale.À titre d'avocate, elle a œuvré comme procureure de la poursuite au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle y occupait maintenant la fonction de procureure en chef, au Bureau des mandats organisationnels.Ces deux nominations ne découlent pas de l'annonce récente de l'ajout de nouveaux postes, mais visent à remplacer des juges partis à la retraite.