Le cabinet BCF Avocats d’affaires a récemment organisé son petit-déjeuner annuel à l’occasion de la semaine d’appréciation des professionnels de l’administration.« Les festivités ont réuni des membres du comité exécutif et de la direction, qui ont servi un délicieux petit-déjeuner à nos collègues de Québec et de Montréal. Une occasion parfaite de remercier notre équipe d’incarner nos valeurs au quotidien », a indiqué le cabinet sur LinkedIn.Dans le cadre du Défi 100 jours, initiative de L'effet A, l’associée du cabinet, Selena Lu, a participé à l’Atelier « Boostez votre confiance » aux côtés dede la Banque TD,de CGI etde EY.Le Défi 100 jours a été pensé afin d'offrir une formation innovante dédiée aux femmes pour, entre autres, identifier leurs freins, maximiser leur potentiel et réaliser leurs ambitions.La Grande Finale de la 9e édition du programme d’accélération Catapulte Québec vient d’avoir lieu ce jeudi 4 mai. Cinq studios finalistes ont présenté leur projet devant un jury d’experts afin de remporter le grand prix d’une valeur de plus de 100 000 $!Le cabinet ROBIC se dit fier de soutenir à nouveau ce programme bénéfique, qui aide les studios indépendants de jeux vidéo québécois à promouvoir leurs créations au niveau national et international.L’associée du cabineta récemment été nommée professionnelle de l'année dans le domaine des brevets au Canada lors de la remise de prix 2023 Managing IP Awards Americas.