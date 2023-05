Me Bianca Villemure. Source: Bélanger Sauvé

Meest désormais associée chez Bélanger Sauvé au sein du bureau de la Ville de Trois-Rivières.« Le professionnalisme et le dynamisme de Me Bianca Villemure rayonnent tant au sein du cabinet qu’auprès de la clientèle », peut-on lire sur le site du cabinet.Celle-ci exerce principalement en droit corporatif et transactionnel.Sa pratique concerne notamment les fusions et acquisitions, les ventes d’entreprises, les réorganisations corporatives, la rédaction de conventions entre actionnaires et de baux commerciaux.Celle qui a rejoint Bélanger Sauvé dès le début de sa carrière, en 2013, agit également à titre de conseillère auprès de bureaux de comptables et de diverses entreprises.Le cabinet ne tarit pas d’éloges au sujet de cette nouvelle associée. « Elle incarne avec doigté les valeurs de rigueur, de respect, de savoir-faire et d’expertise propres à Bélanger Sauvé ».Bianca Villemure est également très engagée au sein de la communauté trifluvienne.Pour preuve, celle-ci a notamment siégé au conseil d’administration de diverses organisations, dont le Jeune Barreau de la Mauricie, la Jeune Chambre de la Mauricie ainsi que la Fondation des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie-Centre-du-Québec.Cette Barreau 2012 a également participé à la mise sur pied de Coop Gym, un lieu destiné aux travailleuses et aux travailleurs du centre-ville de Trois-Rivières, où se trouve le bureau de Bélanger Sauvé.Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle a également un certificat en administration obtenu à l'Université du Québec à Trois-Rivières.