Me Lise Girard. Source: LinkedIn

Cette avocate a connu un parcours en cabinet puis dans la fonction publique avant d’être nommée au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.Le conseil des ministres a nommé Mecomme sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.Ce Barreau 1993 arrive d’un autre ministère, celui de la Sécurité publique où elle était sous-ministre associée à la Direction générale des services à la gestion.C’est en cabinet que Me Lise Girard a commencé sa carrière d’avocate. D’abord à son propre compte, elle est ensuite avocate plaidante chez Lavoie, Parent et Girard Avocats. Puis, elle devient associée chez Pouliot L’Écuyer.Sa pratique lui permet de développer une expertise des procès complexes dans le secteur financier.C’est en 2006 que Me Lise Girard rejoint la fonction publique, en étant nommée directrice du contentieux à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Lorsqu’elle quitte le régulateur, elle en est la procureure en chef.Me Lise Girard est alors nommée membre et présidente du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) où elle œuvre durant six ans. Elle a lancé le eTribunal, le premier tribunal administratif québécois sans papier, où les parties ont pu déposer leurs pièces, choisir leur date d’audience et payer leurs droits en ligne.L’avocate a été la présidente du Regroupement des présidents des tribunaux administratifs du Québec (RPTAQ).En 2020, le conseil des ministres la nomme sous-ministre associée à la Direction générale des services à la gestion.Me Lise Girard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.