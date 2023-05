Louis-Jean Leclerc. Source: LinkedIn

Mathieu Lalonde. Source: LinkedIn

Émilie Hunkin-Guay. Source: LinkedIn

Charles-Alexandre Charest. Source: LinkedIn

L’avocatannonce son arrivée dans le cabinet Alepin Gauthier, en droit familial.« Je suis ravi d'annoncer que j'ai commencé un nouveau poste en tant qu'avocat chez Alepin Gauthier Avocats. Je suis très reconnaissant et excité de relever ce nouveau défi et de faire partie d'une équipe aussi formidable », a–t-il mentionné sur LinkedIn.Ce Barreau 2020 concentre sa pratique en droit de la famille et en litige civil et commercial. Avant de rejoindre Alepin Gauthier, il a travaillé pour Dufourd, Dion Avocats en plus d’avoir travaillé à son compte pendant plus d’un an.Durant ses études, il a été coordonnateur du programme d’été de Pro Bono Étudiants et bénévole au Bureau d’information juridique BIJ. À la Faculté de droit de l’Université Laval, il a été président du Comité des débats face-à-face et du Comité action sociale.Louis-Jean Leclerc détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval, un microprogramme en administration des affaires du HEC Montréal, un Juris Doctor de l’Université de Victoria et une maîtrise en droit de la University College London.L’avocata récemment annoncé son arrivée dans l’équipe de Dentons, à Montréal. « Je suis heureux de vous annoncer que je suis désormais avocat chez Dentons ! », a-t-il publié sur LinkedIn.Mathieu Lalonde est avocat au sein du groupe droit bancaire et financier. Selon le cabinet, « il travaille principalement sur des opérations dans le secteur bancaire et sur d’autres opérations relevant du droit commercial et des sociétés ».Ce Barreau 2023 s’est joint à Dentons en 2019 à titre d’étudiant, puis stagiaire. Durant ses études, celui-ci a figuré deux fois au palmarès du doyen pour l’excellence de son dossier académique.Mathieu Lalonde détient un baccalauréat en droit puis un Master of Business Administration (MBA) en administration et gestion des affaires de l’Université de Sherbrooke.a récemment annoncé son arrivée au sein du cabinet McCarthy Tétrault. « J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d'avocate chez McCarthy Tétrault au sein de l'équipe de litige », a-t-elle dit sur LinkedIn.Cette Barreau 2019 se spécialise en droit du travail. Elle s’est jointe à McCarthy Tétrault pour y effectuer son stage puis a rejoint le cabinet Cain Lamarre en tant qu’avocate.Durant ses études, celle-ci a remporté la troisième place au concours de plaidoirie pancanadien Laskin, en droit constitutionnel et administratif. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure plaideuse en demi-finale, lors de la Coupe de la Doyenne.Cette avocate s’est beaucoup impliquée au sein de sa faculté. Elle a entre autres été bénévole au Bureau d’information juridique et vice-présidente aux événements du Club Droit et Affaires et du Comité aux affaires professionnelles de l’Université Laval. Elle a aussi été coordonnatrice de programme pour le Réseau National d’Étudiants Pro Bono.Émilie Hunkin-Guay détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. En dehors du droit, celle-ci est passionnée par les arts de la scène.a récemment fait son entrée chez BCF comme stagiaire en droit. « J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste de stagiaire en droit chez BCF Avocats d'affaires ! », a-t-il annoncé sur LinkedIn.Avant de rejoindre ce cabinet, Charles-Alexandre Charest a été recherchiste pour la Cour supérieure du Québec.Durant ses études, ce futur avocat a été bénévole au Bureau d’information juridique, mentor étudiant pour Juripop et administrateur pour Loisirs Saint-Sacrement. Il a également été vice-président exécutif chez Garneau travail en plus d’être administrateur externe pour Coopsco F.-X.-Garneau.Charles-Alexandre Charest détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.