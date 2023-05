Source: Shutterstock

Six mois après le lancement de ChatGPT, la grande majorité des avocats reconnaissent la capacité de l’IA à effectuer des travaux juridiques.Huit avocats sur dix (82 %) reconnaissent que les outils d’intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT peuvent être appliqués à leur travail quotidien, selon un sondage mené par Thomson Reuters auprès de 440 avocats de cabinets de moyenne et grande taille au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.Les réticents sont une infime minorité, rapporte LegalCheek. Seuls 7 % des avocats considèrent que de tels outils d’IA ne peuvent pas s’appliquer à leur travail. Ils sont à peine plus nombreux (10 %) à être incertains sur cette utilisation.Mais les avocats ne sont pas aussi unanimes pour dire que l’IA devrait concrètement être utilisée dans leurs travaux juridiques. Ils ne sont plus qu’une petite majorité (51 %) à partager ce point de vue.Le quart des professionnels assermentés (24 %) sont d’avis que l’IA ne devrait pas être utilisée dans leur travail quotidien. Et un autre quart n’est pas certain de son opinion à ce sujet.Présentement, seuls 3 % des avocats utilisent l’IA au quotidien, mais 34 % déclarent que leur cabinet est en réflexion quant à la possibilité de l’intégrer ou pas.