En juin 2022, une demande d’action collective était déposée contre l’Archidiocèse de Sherbrooke, un demandeur de 84 ans affirmait alors avoir été victime d'attouchements alors qu'il avait entre 12 et 13 ans. Les faits présumés auraient eu lieu dans la paroisse Saint-Isaac-Jogues, à Val-des-Sources.Un tableau des victimes anonymisé a été déposé lundi au palais de justice de Sherbrooke. Au total, quinze personnes ont donné leur nom pour cette action collective, couvrant des événements allant des années 1940 aux années 1970.« Non seulement on est passé devant le jugepour faire approuver l'autorisation, mais en plus de ça, on a indiqué que les avocats du diocèse avaient reçu le mandat de commencer des négociations de règlement, explique l’avocat principal au dossier, Maîtredu cabinet Arsenault Dufresne.« Donc ça veut dire que dans les prochains jours, nous et les avocats du diocèse allons nous rencontrer pour entamer des discussions de règlement dans l'optique que le dossier soit réglé à l'amiable », ajoute-t-il.L’avocat indique que les présumées victimes peuvent encore s’inscrire à l'action collective.Puisque le dossier est devant la justice, l’Archidiocèse de Sherbrooke ne souhaite pas commenter.