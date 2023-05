Source: Shutterstock

440 plaintes portaient sur l’accessibilité aux services et aux lieux physiques

44 plaintes concernaient une erreur administrative la Division des petites créances de la Cour du Québec

32 plaintes touchaient la qualité des réponses

31 plaintes portaient sur les délais

16 plaintes concernaient la courtoisie du personnel du Ministère

16 plaintes portaient sur des réclamations

11 plaintes touchaient quatre catégories, soit la signalisation, le dérangement, les frais administratifs et le drapeau du Québec.

En 2021-2022, le nombre de plaintes dans les palais de justice est passé de 154 à 585. À cela s’ajoutent 15 plaintes reçues en mars 2021 et traitées en avril 2021. Ainsi, 590 plaintes ont été traitées en 2021-2022, ce qui équivaut à une hausse de 300 %.Toutes les plaintes reçues portaient sur les services offerts à la population par le Ministère par téléphone, dans les palais de justice et les points de service.Cette augmentation s’explique en majeure partie par la réception et le traitement de 370 plaintes concernant l’accessibilité virtuelle à deux audiences médiatisées portant sur l’exigence du passeport vaccinal et la vaccination du personnel de la santé.Les principaux motifs des plaintes étaient les suivants :« Chaque plainte a fait l’objet d’un traitement rigoureux. Des interventions efficaces, en plus d’un suivi attentif exercé par les directions générales des différents sous-ministériats lorsque la situation l’exigeait, ont assuré au Ministère de respecter son engagement relatif au délai de traitement établi dans la Politique concernant le traitement des plaintes formulées par les citoyennes et citoyens », mentionne le Ministère dans son Rapport annuel de gestion 2021-2022.Selon le rapport, le Ministère a respecté à 100 % en 2021-2022 son engagement à offrir une réponse aux plaintes dans les 30 jours ouvrables.