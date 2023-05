Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner. Photo : Radio-Canada

Lors de la rencontre annuelle, les juges en chef et les juges en chefs adjoints du Canada ont discuté de plusieurs enjeux dont les pressions sur les institutions démographiques, le nombre élevé de postes de juges vacants dans l’ensemble du pays et les questions de santé chez les juges.Durant la rencontre, les membres du Conseil ont discuté des menaces qui pèsent sur la démocratie en raison de la désinformation et de la montée de l’autoritarisme. Ils ont également discuté de la façon dont ces influences affectent la confiance du public.Les membres ont aussi rappelé leurs préoccupations quant au besoin de nommer des juges plus rapidement. Ils ont de plus discuté de l’impact des postes vacants sur le fonctionnement des tribunaux.Avec l’arrivée du projet de loi C-9 sur la réforme de la conduite des juges, les membres ont discuté des nouvelles procédures qui devront être mises sur pied à ce sujet.Les juges ont aussi pu échanger sur plusieurs sujets d’intérêt commun dont les maladies et le stress au travail et « la manière dont les juges en chef peuvent trouver des solutions adaptées à la fois pour leurs collègues et pour les tribunaux ».Les membres du Conseil ont également discuté des rapports « d'un certain nombre de comités et de groupes de travail sur les juridictions de première instance et d'appel, l'information du public et la technologie ».Durant la rencontre, le juge en chef du Canada,, a rappelé aux membres que les juges en chef et les juges en chef adjoints jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde de la confiance du public envers les juges. « Nous pouvons être fiers de notre système judiciaire et de la façon dont il sert les Canadiennes et les Canadiens avec égalité et impartialité », a-t-il mentionné.La prochaine réunion du Conseil canadien de la magistrature se tiendra à Saskatoon en septembre 2023.