Me Stefan Chripounoff. Source: Langlois

Le 14 avril dernier, l’avocat, du cabinet Langlois, a donné une conférence sur comment préparer une bonne médiation. Il a choisi de révéler à Droit-Inc ses sept conseils pour réussir une bonne médiation.L’important est de rencontrer son client avant la médiation afin de s’assurer qu’il comprenne dans quoi il s’implique. Il doit comprendre les pour et les contre de la médiation, ce qu’elle implique et pourquoi elle devrait être utilisée.Le client doit surtout comprendre que la médiation sert à trouver un terrain d’entente avec la partie adverse. Ce n’est pas du tout la même chose qu’un processus judiciaire où les parties sont en mode antagoniste.La médiation est souvent perçue comme une faiblesse chez les clients, car c’est vu comme s’ils n’étaient pas capables de se rendre jusqu’au bout du processus judiciaire ou qu’ils ne sont pas capables d’obtenir une décision de la cour.Plusieurs ne croient également pas en la médiation puisqu’ils ont déjà essayé de s’entendre, sans succès, avec la partie adverse sans avocats. Il faut donc réussir à convaincre son client d’essayer la médiation pour qu’il puisse trouver un terrain d’entente qui plaise à tout le monde.Il est extrêmement important pour les deux parties de choisir un médiateur en qui ils ont confiance. Si le conflit porte sur la construction, il serait bien de choisir un avocat qui a plus de 40 ans de pratique dans le droit de la construction, par exemple. Il faut choisir un avocat dans le bon domaine de pratique pour que la médiation soit efficace.Avant la médiation, il est important de rencontrer votre client et de voir avec lui quelles concessions il serait prêt à mettre en place. La médiation consiste à trouver un terrain d’entente avec la partie adverse. Il faut donc préparer son client d’avance à accepter des compromis. Il est aussi important d’identifier les forces et les faiblesses de votre dossier pour bien arriver préparé à la médiation.Souvent, les médiateurs vont demander aux clients de tenir une séance préparatoire. Ils demandent donc à chacune des parties de mentionner quel est le règlement qu’elles souhaiteraient obtenir pour satisfaire tout le monde.Habituellement, dans un processus judiciaire, l’avocat est toujours au premier plan. Il parle beaucoup, il veut contrôler le message, etc. Dans la médiation, le rôle de l’avocat est complètement différent.Il est davantage en arrière-plan afin de laisser la place à son client et il utilise beaucoup l’écoute. Il essaie de comprendre ce que l’autre partie demande et essaie d’obtenir de l’information. Le rôle de l’avocat est donc plus passif que proactif.Les médiateurs préfèrent lorsque ce sont les clients eux-mêmes qui s’expriment. Lorsque les avocats négocient entre eux, il y a plus de chance que les clients ne soient pas satisfaits de l’entente. Il est donc primordial en tant qu’avocat de préparer votre client à s’exprimer.