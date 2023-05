Elizabeth Bourgeois, Olivier Boileau, Nadia Hanine, Chantal Saint-Onge, Letta Wellinger et Marie-Andrée Truchon. Source: Lavery

Le cabinet Lavery a récemment annoncé la nomination d’, d', de, deet deaux titres d’avocats principaux ainsi que deà titre de notaire principale au cabinet.« Ces nouvelles nominations reconnaissent leur engagement au sein du cabinet ainsi qu’auprès de nos clients. Ils incarnent avec succès la culture et les valeurs de Lavery : l’Excellence, la Collaboration, l’Audace et l’Entrepreneurship », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Elizabeth Bourgeois est avocate au sein du groupe droit du travail. Elle exerce principalement en travail et en emploi ainsi qu’en médiation et arbitrage. Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à « conseiller les employeurs issus des milieux public, parapublic et privé sur des enjeux liés à la gestion des ressources humaines et aux relations de travail ».Avant de rejoindre Lavery, Elizabeth Bourgeois a travaillé comme étudiante en droit chez Norton Rose Fulbright en plus d’avoir été auxiliaire de recherche en relations industrielles à l’Université de Montréal. Elle a aussi été avocate chez Ferland Marois Lanctot puis avocate et médiatrice accréditée chez Cain Lamarre.Cette Barreau 2017 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a aussi complété un microprogramme en droit et travail du 2e cycle à la même université. Depuis 2018, elle est médiatrice accréditée auprès du Barreau du Québec.Olivier Boileau est avocat dans le groupe de litige et règlements de différends du cabinet. Il exerce principalement en litige civil, commercial et corporatif. Dans le cadre de sa pratique, l’avocat est appelé à conseiller et à représenter auprès des tribunaux « une clientèle diversifiée constituée d’actionnaires de société de toutes tailles ».Avant de rejoindre Lavery, Olivier Boileau a travaillé pendant plus de quatre ans chez Norton Rose Fulbright. Il a aussi été avocat pour GBV Avocats en plus d’avoir travaillé comme chroniqueur en droit du sport chez Flagrant Déli.Selon Lavery, Me Boileau « est reconnu pour sa rigueur, son efficacité et son professionnalisme ». Ce Barreau 2017 détient un baccalauréat ès arts en histoire de l’Université du Québec en Outaouais en plus d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Nadia Hanine est avocate dans le groupe droit des affaires. Sa pratique se concentre principalement en fusions et acquisitions et en droit commercial.Selon Lavery, l’avocate « rédige et négocie des ententes commerciales de toute sorte, notamment des conventions d’achat d’actions, conventions de souscription, des conventions entre actionnaires, des ententes de partenariat, des engagements de confidentialité, des contrats de service, des conventions de société et des régimes d'options d'achat d'actions de sociétés privées ».Nadia Hanine a travaillé comme étudiante en droit puis stagiaire avant de devenir avocate pour Lavery. Avant de rejoindre ce cabinet, l’avocate a travaillé comme auxiliaire d’enseignement à l’Université du Québec à Montréal. En dehors du droit, cette professionnelle a travaillé comme bénévole pour la Clinique d’investigation neuro-cardiaque du CHU Sainte-Justine.Cette Barreau 2017 détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en plus d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal (UdeM).Chantal Saint-Onge est avocate au sein du groupe litige du cabinet. Elle exerce principalement en droit des assurances et en responsabilité civile. Dans le cadre de sa pratique, l’avocate « est appelée à représenter des clients provenant de différents secteurs économiques et industries, ce qui lui permet de développer continuellement de nouveaux champs d’expertise et de spécialité ».Cette avocate a travaillé comme étudiante en droit puis stagiaire chez Lavery. Avant de rejoindre ce cabinet, Chantal Saint-Onge a travaillé comme étudiante en droit à la Cour du Québec puis chez BDC. Elle a aussi été auxiliaire de recherche à l’Université de Montréal.Cette Barreau 2017 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a aussi effectué un programme d’été international à l’Université de Chine des sciences politiques et du droit.Letta Wellinger est avocate dans le groupe de droit des affaires. Elle pratique principalement dans le domaine du droit commercial, du droit transactionnel, en litige civil et commercial. Letta Wellinger a rejoint le cabinet comme stagiaire avant de devenir avocate.Cette avocate s’est impliquée dans plusieurs organismes dont le Comité de relève de la Fondation du CHUS. Elle a aussi été gouverneure du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec en plus d’avoir été vice-présidente du Conseil d'administration de la Fondation du Mont Notre-Dame de Sherbrooke.Cette Barreau 2017 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke ainsi qu’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill. Elle a aussi complété un semestre à l'Université de Soogsil en Corée du Sud pour l’année 2014-2015. Elle parle le français, l’anglais et le suisse-allemand.Marie-Andrée Truchon est notaire fiscaliste au sein du groupe droit des affaires. Elle œuvre principalement dans les domaines du droit des sociétés et de la fiscalité.Dans le cadre de sa pratique « elle collabore à des dossiers d’achat/vente d’entreprise, de fusions et de réorganisations corporatives, et est ainsi appelée à rédiger une multitude de conventions de nature commerciale ».Cette notaire détient un certificat en études politiques, un baccalauréat en droit puis une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Son essai de maîtrise intitulé « Modification d’un acte de fiducie : aspects légaux et fiscaux » a été publié dans la Revue de planification fiscale et financière. Elle a également reçu durant ses études deux bourses d’excellence remises par l’APFF et la Fondation Canadienne de Fiscalité.