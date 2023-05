Jérémy Gabriel et Mike Ward. Source: Radio-Canada

Me Geneviève Grey. Source: Grey Casgrain s.e.n.c.

laisse tomber sa plus récente poursuite contre l'humoriste, mettant ainsi fin à 13 années d’une saga judiciaire qui a ébranlé le milieu humoristique québécois. Il en a fait l’annonce dans une longue entrevue diffusée sur la chaîne YouTube La Firme jeudi. Son avocat a confirmé ses propos à Radio-Canada.Dans la vidéo, le jeune homme raconte qu'il n’avait que 13 ans quand il a été la cible des blagues de Mike Ward pour la première fois. Âgé aujourd'hui de 26 ans, il dit avoir envie de mettre cette histoire derrière lui.Du même souffle, Jérémy Gabriel affirme qu'il n'a pas de regrets sur ce qui s'est passé. Il dit avoir voulu être entendu sur ce qu'il a vécu ces dernières années. Il mentionne aussi qu'il n'en veut pas à Mike Ward et qu'il ne s'oppose pas à la liberté d'expression des humoristes.La poursuite civile de 288 000 $ avait été intentée par Jérémy Gabriel en janvier 2022 pour diffamation. Sa mère,, a toujours une procédure similaire en cours, pour la somme de 84 600 $.Me, qui représente Mike Ward, a pris connaissance de l’intention de Jérémy Gabriel de mettre fin à sa poursuite par le biais des médias.L'avocate soutient donc que l’affaire n’est pas officiellement terminée. « Mais on a hâte que ça se termine, oui » a-t-elle confirmé. L’humoriste, pour sa part, n’a pas souhaité faire de commentaire.La querelle entre Jérémy Gabriel et Mike Ward, qui puisait sa source dans une série de blagues faites par l'humoriste dans son spectacle Mike Ward s'expose (2010-2013), a lancé un grand débat sur la liberté d’expression au Québec.La Cour suprême avait tranché en faveur de Mike Ward en 2021, soutenant que celui-ci ne s’était pas moqué de Jérémy Gabriel en raison de son handicap, mais bien parce qu’il est une personnalité publique.