Le cabinet DS Avocats a annoncé cette semaine l’arrivée de quatre nouvelles avocates dans son équipe.Nikoletta Marcolefas se joint au groupe de droit du travail et de l’emploi de Montréal. Elle s’intéresse particulièrement à la législation qui régit les relations du travail, les questions relatives aux droits de la personne, la rédaction des contrats d’emploi et la santé-sécurité au travail.« Je me joins à une équipe qui possède des expertises et des connaissances approfondies dans un grand nombre d’industries. L’accent est mis sur le savoir-faire et l’excellence des services du cabinet. C’est très inspirant », a-t-elle dit sur le site du cabinet.Avant de rejoindre DS Avocats, Me Marcolefas a travaillé comme étudiante en droit chez McMillan.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en gestion des ressources humaines de l’Université Concordia ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Divya Patel se joint au groupe de droit des affaires. Elle concentre sa pratique dans le domaine du financement, du droit commercial, les fusions et acquisitions ainsi que les réorganisations d’entreprises.« Je suis fière de me joindre à une équipe qui vise l’excellence non seulement dans le service à la clientèle, mais aussi dans le mentorat fourni aux jeunes avocats dans leur développement de carrière », a-t-elle déclaré sur le site du cabinet.Avant de rejoindre DS Avocats, Me Patel a travaillé comme stagiaire en droit à la Chambre des communes du Canada, chez AMLEA Avocats ainsi qu’à la Clinique juridique du Mile End.Cette Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa, un Juris Doctor ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université de Sherbrooke.Jing (Catherine) Ou se joint au groupe de litige. Elle est qualifiée en common law ainsi qu’en droit civil. Elle est par ailleurs arbitre civile et commerciale au Québec.« Pour moi, se joindre à DS Avocats, c’est d’abord et avant tout se joindre à une équipe internationale de premier plan, laquelle me permet de mettre mes forces et compétences au profit des client·e·s et de les accompagner au besoin à travers plusieurs juridictions », mentionne-t-elle sur le site du cabinet.Avant de rejoindre DS Avocats, Me OU a travaillé comme adjointe juridique chez HYH Droit et Dentons et chez Canadim Immigration Law Firm. Elle a également travaillé en tant qu’avocate pour Immigration.ca et chez Kalman Samuels.Cette Barreau 2020 détient une maîtrise en arbitrage international de l’Université McGill, ainsi qu’un diplôme en droit de l’Université de Montréal.Melody Salib est avocate en droit des affaires et en règlement de litige. Elle est passionnée par le contentieux des dossiers civils et administratifs.« Je suis persuadée que l’expertise que j’ai développée en contentieux, combinée à l’expérience des avocats de DS Avocats, sera mise au service des clients d’affaires du cabinet. », affirme-t-elle sur le site du cabinet.Avant de rejoindre DS Avocats, Me Salib a travaillé comme greffière à la Cour du Québec, comme stagiaire en droit chez Ridout & Maybee ainsi qu’à la Société de l'assurance automobile du Québec.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un Juris Doctor de l’Université d’Ottawa.