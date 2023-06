Cette activité devait avoir lieu au Centre des congrès de Québec. Source: Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Me Samuel Bachand. Source: CJLC – Centre juridique pour les libertés constitutionnelles

Cette mise en demeure vise la ministre du Tourisme,, et le président-directeur général du Centre des congrès de Québec,Caroline Proulx, qui est responsable du Centre des congrès de Québec, a exigé l'annulation de l'activité qui devait avoir lieu à la fin du mois. « Oui à la liberté d'expression, mais non d'accueillir des événements qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux du Québec », avait déclaré la ministre le 2 juin dernier.L'organisateur, Harvest Ministries International, et son président,, affirment que la résiliation du contrat par le Centre des congrès ne repose sur « aucun fondement juridique valable ».Le document demande au PDG du Centre des congrès « de se rétracter par écrit d’ici 48 heures, sans quoi des procédures judiciaires pourront être prises contre lui , personnellement, et contre la Société, sans autre avis ni délai ».L'avocat, qui représente Harvest Ministries International dans ce dossier, estime que la ministre Proulx a fait pression sur le Centre des congrès afin d'annuler cette activité. C'est pourquoi elle est aussi visée par la mise en demeure.« Même si la thématique du Rallye était "anti-avortement" (nous le nions), votre décision de bannir ma cliente du Centre des congrès – et de toutes les propriétés similaires de la Couronne provinciale – serait abusive, discriminatoire, attentatoire aux libertés fondamentales d’expression et de religion, sans l’ombre d’une justification raisonnable », peut-on lire dans le document.Selon la mise en demeure, il ne s'agissait pas d'une activité anti-avortement, contrairement à ce qu'a laissé entendre le gouvernement du Québec. « Aucune prise de parole, représentation, projection ou thématique soi-disant "anti-avortement" n’était au programme », selon l'avocat.L'annulation de cette activité aurait également des conséquences sérieuses pour les organisateurs. « La résiliation unilatérale du contrat causera un préjudice matériel considérable à ma cliente qui doit maintenant, en pleine haute saison, trouver un lieu de remplacement pour le Rallye, à proximité d’hôtels et de restaurants où des réservations et des dépôts ont déjà été faits. De façon préliminaire et sous toutes réserves, ma cliente estime son préjudice matériel probable à plus de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) ».Cette activité était prévue du 23 juin au 2 juillet. Le promoteur, Harvest Ministries International, basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, prévoyait accueillir 1000 personnes par jour.Le cabinet de la ministre Proulx n'a pas commenté.