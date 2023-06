Me Marie-Josée Corriveau. Source: Bureau des présidents des conseils de discipline

Me Michel P.Synnott. Source: Racicot Chandonnet

Me Corinne Gendron. Source: UQAM

Me Alex Goupil. Source: LinkedIn

La présidente en chef du Bureau des présidents de Conseil de discipline, Me, est nommée sous-ministre associée à la Justice.Me Marie-Josée Corriveau a été la première présidente en chef du Bureau des présidents de Conseil de discipline, une instance créée en 2015.Auparavant, l’avocate était avocate associée chez Joli-Coeur Lacasse, spécialisée en droit professionnel.Après son assermentation en 1986, Me Marie-Josée Corriveau avait exercé durant huit années chez Hébert Denault, avocats. Elle a également été professeure au Centre de formation professionnelle de l’École du Barreau du Québec de Montréal.Me Marie-Josée Corriveau détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et un diplôme d’études supérieures en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke.Alors que Me Marie-Josée Corriveau quitte le Bureau des présidents de Conseil de discipline, l’ancien bâtonnier du Barreau de Montréal Me, fait son arrivée. Il vient d’être nommé président de conseil de discipline par le conseil des ministres.Me Michel P.Synnott est avocat au cabinet Racicot Chandonnet depuis 2020. Il pratique en litige civil et commercial. Ce plaideur d’expérience œuvre régulièrement devant les tribunaux judiciaires et administratifs.Admis au barreau en 1986, l’avocat a d’abord exercé en pratique privée. Par la suite, il rejoint la direction des services juridiques de la Commission de la construction du Québec, avant de revenir en pratique privée.Me Michel P.Synnott enseigne la procédure civile à l’École de formation du Barreau du Québec. Il a été bâtonnier du barreau de Montréal en 2018-2019.Me Michel P.Synnott détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit de la santé de l’Université de Sherbrooke.Meet Mesont quant à eux nommés à nouveau présidents de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Me Julie Charbonneau occupe cette fonction depuis 2015. Auparavant, elle a été avocate principale à la Chambre des notaires du Québec (CNQ) durant 16 ans.Assermentée en 1989, Me Charbonneau a lancé sa carrière chez Ménard, Allard, avant d'œuvrer comme avocate à l’ Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.Me Julie Charbonneau détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle est membre du Conseil de la justice administrative.Me Jean-Guy Légaré a été nommé initialement en 2015 comme président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Auparavant, il exerçait en pratique privée.Devenu avocat en 1991, Me Jean-Guy Légaré s’est joint au cabinet Clark, Lord, Rochefort & Fortier, avant de rejoindre Les avocats DeBlois & associés.Me Jean-Guy Légaré détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommée à nouveau membre additionnelle à temps partiel du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).Barreau 1990, Me Corinne Gendron est une chercheuse reconnue en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Elle a été professeure à l’Université d’Ottawa, chargée de cours au programme de maîtrise en administration des affaires pour cadres à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et professeure invitée au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) de l’Université de Montréal.En plus d’avoir été professeure au département d’organisation et des ressources humaines de l’ESG de l’UQAM, elle a également été professeure affiliée en recherche internationale à l’ICN Business School de Nancy, en France.Chercheuse invitée à la faculté de droit de l’Université McGill, Me Corinne Gendron a été titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable à l’ESG de l’UQAM.Parallèlement à ces fonctions, Me Corinne Gendron a été associée chez Trivert, Conseillers en gestion environnementale et en développement durable dans les années 1990 et 2000.Depuis 2008, l’avocate est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’ESG de l’UQAM.Me Corinne Gendron détient un doctorat en sociologie de l’UQAM, une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle a fait un postdoctorat en éthique sociale à l’Université de Sherbrooke et à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).Meest nommé membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).Barreau 2009, l’avocat a fait toute sa carrière comme conseiller juridique. Il est spécialisé en contrats des organismes publics, en droit des infrastructures et en droit la construction. Il exerce présentement comme conseiller juridique à l’Université Concordia.Auparavant, il a successivement pratiqué chez Infrastructure Québec, chez SNC-Lavalin et au Cirque du Soleil.Me Alex Goupil est également membre du Barreau de l’Ontario.Me Alex Goupil détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa et un DESS en common law nord-américaine de l’Université de Montréal.