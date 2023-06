Chaza Akoum, Susana Nazco, Lauralie Johnson et Kathryn Blanchette. Source: LinkedIn

« L’été s’annonce ensoleillé avec l’arrivée de nos brillantes étudiantes,et. Une relève qui promet ! Bienvenue dans la grande équipe De Grandpré Chait », peut-on lire sur LinkedIn.Chaza Akoum se décrit comme étant « une étudiante passionnée du droit, des débats politiques et des défis ». Elle se dit très heureuse de rejoindre De Grandpré Chait cet été.« Je suis honorée d’avoir trouvé une place au sein d’une équipe passionnée et j’attends ces nouveaux défis avec impatience », dit-elle.Avant de rejoindre De Grandpré Chait, cette étudiante a travaillé comme fonctionnaire à l’Agence des services frontaliers du Canada en plus d’avoir été garde de sécurité au Centre Bell.Cette future avocate complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Durant ses études, elle a été bénévole pour Étudiant(e)s pro bono du Canada.Avant de rejoindre De Grandpré Chait, Susana Nazco a travaillé comme stagiaire à la Cour du Québec et comme assistante de recherche à l’Université de Montréal.Elle a également été clinicienne aux consultations juridiques à la Clinique juridique de St-Michel, étudiante bénévole à la Clinique juridique itinérante et auxiliaire juridique à la Clinique juridique de l’Université de Montréal.Cette étudiante détient un baccalauréat en neurosciences ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle complète actuellement un Juris Doctor à la même université.Cette étudiante en droit se dit très fière de rejoindre l’équipe de De Grandpré Chait cet été. «Non seulement j’ai la chance et le bonheur de me joindre à une équipe avec laquelle j'ai la certitude de trouver les outils pour devenir une juriste accomplie, mais c’est avant tout une équipe humaine que je joins. J’ai très hâte de commencer à y travailler », dit-elle sur LinkedIn.Avant de rejoindre ce cabinet, Lauralie Johnson a travaillé comme étudiante en droit chez Leiter Rahme Attorneys, comme étudiante bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel et comme vice-présidente financement du comité droits et enjeux des minorités visibles de son université.Cette étudiante en droit complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Kathryn Blanchette se dit « bien chanceuse de commencer sa carrière chez De Grandpré Chait ».Avant de rejoindre ce cabinet, cette étudiante a travaillé comme adjointe à la rédactrice en chef de la Revue québécoise de droit international. Elle a aussi été collaboratrice pour Page par Page, un blog littéraire avec des publications de recensions d'ouvrages québécois.Cette étudiante détient un baccalauréat en sciences politiques et gouvernement de l’Université de Montréal, une maîtrise en droit international et études juridiques internationales ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.