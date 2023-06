Me Manon Estienne

Mea rejoint les rangs de KRB Avocats à Montréal le 8 mai dernier. Elle travaillait depuis plus de trois ans et demi chez Charness, Charness & Charness LLP, où elle a commencé par effectuer son stage. Elle se spécialise en litige civil et commercial.« J’avais envie de nouveaux défis », lance celle qui a été très bien accueillie dans son nouveau cabinet.Elle souhaitait découvrir une autre structure, une autre organisation et une plus grande diversité de dossiers et de domaines de pratique, explique-t-elle. « Tous ces facteurs m’ont poussée à chercher un cabinet ayant l’envergure de KRB ».Me Estienne a eu un très bon ressenti lors de ses entretiens chez KRB, et c’est d’ailleurs ce qui l’a motivée à rejoindre ce cabinet, alors qu’elle avait reçu plusieurs offres.Jusqu’à présent, l’avocate a touché des dossiers concernant aussi bien de la contamination dans un bâtiment industriel, que du plagiat d’un site Internet, des disputes entre copropriétaires... « C’est assez varié, pour le peu que j’ai pu voir », assure-t-elle.Elle précise que KRB touche une clientèle « plus business ». « Chez Charness, on avait quand même une clientèle très business, mais plus ce qui est banques, compagnies de financement, etc. Là, on a un côté qui touche plus du ‘business immobilier’ et corpo, en règle générale. »Auprès du Jeune Barreau de Montréal (JBM), l’avocate est aussi rédactrice pour le magazine ExtraJudiciaire depuis septembre 2022. « Ça faisait un petit moment que je voulais écrire des articles, et en septembre dernier, le JBM cherchait de nouveaux bénévoles, donc j’ai saisi cette opportunité. »L’une de ses premières passions étant le droit international public, elle souhaitait garder une attache dans ce domaine et écrire à propos de celui-ci. « Il y a un thème par magazine, et autour de ce thème, on est vraiment libre de choisir notre sujet, ce qui permet une grande liberté d’écriture », souligne-t-elle.Me Estienne a obtenu un Master 2 en Sécurité Internationale Défense et Intelligence Économique à l’Université Côte d’Azur, en France. Elle a ensuite complété un certificat en droit à l’Université de Montréal, dans le cadre d’une équivalence de diplômes pour satisfaire les conditions lui permettant d’intégrer l’École du Barreau. Elle est officiellement avocate au Québec depuis 2020.« Vu que j’avais ce côté très droit international, je me suis dit ‘pourquoi pas passer le Barreau à l’étranger ?’. J’ai rencontré un étudiant québécois qui m’a raconté comment ça se passait au Québec. Je connaissais déjà le Québec et ces facteurs ont fait que je me suis renseignée pour venir ici. »Me Estienne est passionnée de géopolitique, de relations internationales, d’histoire… Elle s’intéresse aussi, dans un autre registre, à tout ce qui touche aux nouvelles technologies, notamment à l’intelligence artificielle, au domaine du cyber.