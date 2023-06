Le bureau de Sherbrooke a participé aux Grands Jeux des Partenaires, aux côtés de plusieurs entreprises locales dans le but de financer la Finale des 58e Finale des Jeux du Québec - Sherbrooke 2024 qui se tiendront du 1er au 9 mars 2024.Lavery a tenu à féliciter les membres de son cabinet qui ont participé à cet évènement :etSamedi dernier avait lieu le #defiiamgold avec l’équipe du bureau d'Abitibi-Témiscamingue de Cain Lamarre.« Malgré un arrêt précoce en raison des feux de forêt, les participants ont couru approximativement 75 km au total », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.Au final, plus de 185 000$ ont été amassés pour le Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.L’Association de droit Lord Reading a accueilli, analyste politique, avocat-conseil et ancien ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, puis de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, lors d’une conférence intitulée « The Inside Scoop from the Corridors of Power ».Plusieurs des avocats du cabinet RSS y ont participé, notamment les associées et anciennes présidentes de l’Association,etPour la onzième année consécutive, les employés d’Osler du bureau de Montréal ont participé à la Journée communautaire.Cette journée a été consacrée au bénévolat auprès de la SPCA de Montréal et de Renaissance.« Nous sommes très fiers de continuer à faire une différence dans notre communauté », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.