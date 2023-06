Scott Rozansky. Source: Fasken

rejoint Fasken à titre d’associé au sein du groupe droit des sociétés et droit commercial au sein du bureau de Montréal.Il est reconnu pour ses connaissances approfondies dans les domaines des technologies émergentes et des entreprises en démarrage.Il possède également une solide expérience en valeurs mobilières, en fusions et acquisitions et en transactions commerciales., associé et co-chef du groupe technologies émergentes, assure que quand le cabinet a annoncé l’arrivée de cette nouvelle recrue, les avis ont été unanimes.« Tout le monde s’est réjoui de la venue de Scott Rozansky », confie Constantinos Ragas à Droit-inc. Il est décrit par beaucoup comme « un avocat d’exception ».Avant de rejoindre Fasken, Scott Rozansky a œuvré au sein du cabinet Dentons à titre d’associé, de co-chef du groupe capital de risque ainsi que chef de l’équipe nationale technologies, médias et télécommunications.De ses 15 années passées chez Dentons, l’associé ne garde que de bons souvenirs. « J'avais un mentor phénoménal qui m'a embauché et qui m’a en quelque sorte guidé et coaché. On m'a donné beaucoup de liberté au début, et en même temps, on m’a beaucoup supervisé », confie-t-il.Scott Rozansky reconnaît que Fasken était dans son radar depuis quelque temps déjà. C’est son très bon ami, associé et co-chef du groupe droit des sociétés et droit commercial, qui l’a convaincu de le rejoindre.« Nous avons grandi ensemble au cégep puis à l'université », confie-t-il le sourire aux lèvres.Après quelques discussions intenses avec son complice de toujours, Scott Rozansky a vu une opportunité incroyable chez Fasken pour la suite de sa carrière.« En matière de technologies émergentes, Fasken est de très loin le numéro un ».Assurément, celui qui se considère comme « sociable et extraverti » va jouer un rôle essentiel auprès des avocats juniors. Fort de son expérience et de son expertise, il sera amené à les former.Ce Barreau 2007 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il a également un baccalauréat en business et marketing de l’Université McGill.