EvenUp

Les recours en blessures corporelles sont-ils à la veille d’un changement radical dans la manière de préparer les dossiers ?C’est ce qu’espère la legaltech californienne EvenUp, qui vient d’engranger 50 millions $ US afin de développer sa technologie d’intelligence artificielle (IA) capable de convertir les données médicales en recours juridiques, rapporte Reuters.EvenUp fournit aux cabinets une technologie qui rédige les recours à partir des documents médicaux. L’outil automatise la rédaction des lettres en utilisant une IA générative.Cette technologie appelée Litty vise à utiliser les données de 250 000 verdicts et ententes - souvent confidentielles - pour analyser les dossiers médicaux et en tirer une analyse que les avocats peuvent compiler dans leurs dossiers de demandes.L’utilisation de cette technologie pourrait contribuer à uniformiser les montants attribués aux demandeurs, selon la firme, qui précise que ses clients constateraient une augmentation de 30 % des paiements obtenus. Ce gain s’ajoute aux gains de temps obtenus dans la recherche et la rédaction des réclamations.La levée de fonds menée par Bessemer Venture et Bain Capital valorise la firme à 325 millions $US. Elle suit une première levée de fonds de 15 millions $ US.