Linda Crisafulli, Stav Davidson, Corey Friedman et Alexander Nikopoulos. Source: LinkedIn

KRB Avocats accueilleetcomme stagiaires et étudiants pour l’été 2023.« Ayant acquis une expérience professionnelle dans une myriade de domaines au cours de mes études universitaires en finance, j'ai appris l'importance de la connectivité entre diverses industries », peut-on lire sur la page LinkedIn de Linda Crisafulli.C’est après avoir terminé ses études à l’école de John Molson School of Business qu’elle a débuté en 2020 sa formation en droit à l'Université de Montréal.Stav Davidson a lui aussi étudié en droit à l’Université de Montréal. Il détient par ailleurs un Bachelor of Arts - BA, Political Science and Government de l’Université McGill.Idem pour Corey Friedman concernant le baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il travaille depuis deux ans comme « Program Administrator » chez Sun Life.Le stagiaire Alexander Nikopoulos a quant à lui obtenu, toujours à l’Université de Montréal, un baccalauréat et une maîtrise en droit, avec un Juris Doctor. Il y a quelques semaines sur LinkedIn, il annonçait sa réussite des examens du Barreau du Québec.