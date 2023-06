Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens. (CNMC). Source: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) font front commun pour contester devant les tribunaux le décret 707-2023 adopté par le gouvernement du Québec qui interdit la prière dans les écoles publiques.La poursuite s'appuie sur une plainte d'un élève du Québec, dont les droits auraient été violés par la directive du gouvernement.« Nous sommes ici aujourd’hui pour qu’aucun enfant n’ait à chercher un endroit pour se cacher afin de prier à l’école », a déclaré en conférence de presse, PDG du CNMC.« On ne peut pas permettre que l'État contrôle nos enfants dans les écoles – un lieu où ils devraient être en train d’apprendre et de grandir dans un environnement sécuritaire et encourageant, et ce, indépendamment de leurs convictions religieuses », a ajouté M. Brown.S’adressant directement au ministre de l’Éducation, M. Brown s’est interrogé sur les motivations de ce décret, qu’il juge sans aucun lien avec la laïcité.« De quel genre de laïcité s’agit-il? Une laïcité où le ministère de l’Éducation émet des directives dictant comment les citoyens devraient se recueillir? Est-ce le genre de laïcité à laquelle on devrait s’attendre de la part du gouvernement Legault? Où est la séparation de la religion et de l’État? Où est la neutralité religieuse du gouvernement? En écoutant Bernard Dainville, on ne la voit nulle part », a-t-il lancé., avocate-conseil à l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), n’en pense pas moins. La directive du ministre Drainville « vient bafouer les droits des minorités religieuses au Québec ».Laura Berger entend également obtenir la suspension de l’application de cette directive jusqu’à ce que la justice se prononce sur sa constitutionnalité.En avril dernier, le ministre de l’Éducation,, interdisait officiellement aux centres de services scolaires de transformer des salles de classe en lieux de prière. Il justifiait sa décision par sa volonté de « préserver le caractère laïque de l’école publique ».Affirmant qu'il ne pouvait pas interdire la prière à l'école, il avait alors invité les élèves à le faire silencieusement.Les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes publics sont concernés par cette directive.Le ministre Drainville réagissait à une affaire rapportée par les médias début avril, où des écoles secondaires de Laval avaient permis à des élèves de se regrouper dans des salles de classe pour prier parce qu'ils se rassemblaient dans des endroits inappropriés.