Catherine LaRose. Source: LinkedIn

Audrey-Ann Dubord. Source: LinkedIn

Marion Couture-Trudel. Source: LinkedIn

Charles Morin. Source: Linkedin

Le cabinet McCarthy Tétrault donne la chance à quatre étudiants en droit de faire partie de leur équipe pour cet été.« Bienvenue à notre cohorte d’étudiants 2023 ! Nous sommes bien contents de vous avoir avec nous cet été », mentionne sur LinkedIn Me, avocate chez McCarthy Tétrault.Avant d’étudier en droit, Catherine LaRose a été infirmière clinicienne au CHU de Québec-Université Laval ainsi qu’au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Avant de rejoindre McCarthy, elle a travaillé comme stagiaire en droit au Curateur public du Québec.En 2023, elle s’est rendue en finale à la Coupe Jacques Deslauriers pour représenter son université. Durant ses études, elle s’est impliquée comme vice-présidente aux affaires institutionnelles et aux affaires financières de l’Association des étudiantes et étudiants en sciences infirmières.Catherine LaRose détient un certificat en psychoéducation de l’Université de Montréal et un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université. Elle termine présentement son baccalauréat en droit à la même université.Avant de rejoindre McCarthy, Audrey-Ann Dubord a travaillé comme adjointe administrative au gouvernement du Québec et comme aide au Centre de soutien Droit-UL.Durant ses études, elle a été ambassadrice de Prisme Conférence, « un forum inclusif et collaboratif pour discuter des enjeux actuels auxquels font face les personnes de la communauté LGBTQ2S+ dans la profession juridique ».Elle a également été administratrice de la Faculté de droit de son université, étudiante-chercheuse pour le Bureau d’information juridique et vice-présidente aux finances du Comité Droit et Art Oratoire.Audrey-Ann Dubord complète actuellement ses études en droit à l’Université Laval.Marion Couture-Trudel se dit fière de rejoindre ce cabinet pour cet été.« Je me sens choyée de pouvoir faire partie de cette belle équipe McCarthy Tétrault », dit-elle sur LinkedIn.Avant de rejoindre ce cabinet, Marion Couture-Trudel a travaillé comme monitrice de ski à l’École de sport de neige Telus et monitrice d’aquaforme pour Québec Natation In.Cette future avocate complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Charles Morin a commenté sous la publication de McCarthy qui annonçait les nouveaux étudiants d’été: « Merci beaucoup! Très content de me joindre à l’équipe ! ».Avant de rejoindre ce cabinet, il a travaillé comme conseiller à la vente chez Simons puis comme agent de soutien administratif chez Desjardins.Il détient une licence en droit profil international de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et complète actuellement son baccalauréat en droit de l’Université de Laval.