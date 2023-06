Me Joey Zucran. Source: LinkedIn

Cette demande d’action collective a été intentée le 7 juin dernier par un étudiant nommé, qui était à l’automne 2021 un étudiant en droit à l’Université de Montréal. Celui-ci a été automatiquement inscrit à l’ASEQ, un régime d’assurance médical pour les étudiants.Des frais additionnels ont été apportés à sa facture étudiante pour l’assurance dentaire (55,95$) et l’assurance médicale (300$). Le 7 janvier 2022, des frais additionnels de 111,90$ ont été portés à sa facture pour les soins dentaires, le 7 septembre 2022 d’autres frais additionnels de 65,19$ ont été ajoutés puis, le 1er mars 2023, d’autres frais additionnels (138,30$) ont été portés à sa facture, encore une fois.C’est seulement en février 2023 que le requérant a réalisé que l’assurance dentaire n’était que facultative. Il a ainsi fait une plainte à Desjardins, puisqu’il n’avait pas besoin de cette assurance. De plus, Roger a constaté que l’ASEQ et Desjardins avaient eu en leur possession ses renseignements personnels sans son consentement.Pour éviter ces frais automatiques, les étudiants n’ont qu’une fenêtre de quatre à six semaines au début de la session d’automne pour se retirer des assurances. Le problème selon un texte de La Presse publié en 2020 écrit par? « Les étudiants n’y voient que du feu. Ils paient à leur insu pour une protection qu’ils n’utilisent pas ».De plus, dans le portail étudiant, la facturation de ces assurances « ne saute pas aux yeux ».L’avocat représentant Roger est Mede chez LPC Avocat. On ne connaît pas pour l’instant les avocats de l’autre partie.Le groupe de cette action collective représente ici:« Tous les étudiants inscrits ou qui ont étaient inscrits à un CÉGEP ou à une université et qui ont été automatiquement inscrits à un régime d'assurance médicale ou dentaire pour lesquels ils ont payé les primes d’assurance aux défenderesses ou à leur bénéfice ».Le requérant réclame donc à l’ASEQ et Desjardins de cesser de souscrire automatiquement les étudiants à leur régime d’assurance sans leur consentement. Il demande également aux défenderesses de payer au demandeur et aux membres du groupe une indemnité égale au montant payé pour l’assurance-maladie et l'assurance-dentaire.Le demande réclame enfin des dommages-intérêts compensatoires pour la violation de leur droit à la vie privée et de payer un montant à déterminer à titre de dommages punitifs.