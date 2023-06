Bradley Bird, Alexandre Gervais-Johnson, Orso Girard-Thibodeau, Thomas Guillemette, Darena Muça et Josh Werber. Source: LinkedIn

LCM Avocats souligne l’arrivée de trois stagiaires et quatre étudiants en droit dans leurs bureaux cet été.« Sélectionnés pour leur excellence académique, leur rigueur, leur passion pour le droit et leur créativité au cours des dernières éditions de la « Course aux stages », nos étudiants et stagiaires apportent au cabinet des perspectives uniques et diversifiées et nous avons hâte qu’ils se joignent à nous », mentionne le cabinet sur LinkedIn.détient un baccalauréat en commerce de l’École Telfer. Il étudie présentement au baccalauréat en droit de l’Université de Montréal (UdeM).Avant de rejoindre LCM,a travaillé comme stagiaire juridique au Groupe Aldo. Il détient un baccalauréat en droit de l’UdeM.détient un certificat en programme d’actualisation de formation du droit de l’UdeM, une licence en droit ainsi qu’un Master 1 en droit international des affaires de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.détient un baccalauréat en science agriculture et environnement ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université McGill.complète actuellement un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Avant de rejoindre LCM, il a travaillé comme assistant de recherche à son université.Avant de rejoindre LCM,a travaillé comme stagiaire en droit chez Air Canada et chez chez Pateras & Iezzoni. Elle a aussi travaillé à l’Agence des services frontaliers du Canada ainsi qu’à la Cour municipale de Montréal.Elle détient un baccalauréat ès arts en science politique. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit ainsi qu’un Juris Doctor de l’Université McGill.a travaillé à la Clinique d’information légale de McGill ainsi que chez Kalman Samuels comme assistant légal. Il détient un baccalauréat ès arts en science politique et en études religieuses à l’Université McGill. Il complète actuellement un baccalauréat en droit ainsi qu’un Juris Doctor à la même université.