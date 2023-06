Mes Lyne Guilbault, Mihaela Roussimova et Alexandra Sorrentino. Source: LinkedIn

Le cabinet Avens vient d’annoncer l’arrivée de Meet son équipe composée de MesetLe trio se joint à l’équipe de litige afin d’œuvrer dans le domaine de la faillite et de l’insolvabilité et du litige commercial.Avant de rejoindre Avens, elles travaillaient pour le cabinet Gilbert, Séguin avocats.Mais alors, après plus de dix huit années passées chez Gilbert, Séguin avocats, qu’est-ce qui a poussé Lyne Guilbault à partir avec deux membres de son équipe ?« C'est un cabinet d'avenir. Le premier mot qui me vient en tête, c'est le dynamisme de l'équipe, confie-t-elle. On a beaucoup de jeunes de la relève qui travaillent fort, qui sont intelligents et qui sont passionnés comme moi ».Une joie partagée par, associée chez Avens au sein de l'équipe litige commercial.« On est très heureux de l'arrivée de cette équipe qui vient vraiment compléter notre offre de service. Ils sont spécialisés au niveau de la faillite. On n'avait pas ce champ de pratique-là ».Le cabinet décrit sa nouvelle associée comme « une plaideuse remarquable et une adversaire redoutable en salle de cour, défendant ses clients avec rigueur et détermination ».Elle possède une expérience accrue dans l’exécution de garanties collatérales, l’exécution de jugements, l’enquête sur les actifs et les faillites frauduleuses.Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.Me Alexandra Sorrentino a démarré, quant à elle, sa carrière chez Gilbert, Séguin avocats. Elle a eu l’occasion d’effectuer plusieurs représentations à la Cour.Son intérêt prononcé pour le litige, la jeune avocate l’explique très simplement. « Il n'y a aucune journée qui se ressemble, c'est rempli de défis, de connaissances, c'est assez varié ce qu'on est amené à faire dans la pratique. C'est le fun aussi de travailler avec d'autres professionnels, comme les syndicats ».Cette Barreau 2021 est diplômée d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Pour sa part, Mihaela Roussimova est décrite par le cabinet comme « dynamique et rigoureuse ». Elle possède un sens de l’analyse et de la répartie qui la distingue et lui permet de trouver des solutions pratiques et créatives aux problèmes.Elle est diplômée d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Au sein du cabinet Gilbert, Séguin avocats, Lyne Guilbault faisait figure de mentor auprès des deux avocates. Un rôle de coach qu’elle envisage de poursuivre chez Avens.« Il y a une structure très bien établie au sein d'Avens. Nous avons des réunions de litiges hebdomadaires. On a une politique de porte ouverte également. Je suis toujours ouverte à aider tout le monde », assure l’associée.