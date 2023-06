Du 8 au 11 juin dernier,etont participé au Grand Défi Pierre Lavoie.Elles ont parcouru un total de 1000 km séparant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean de Montréal en amassant des fonds pour l’école primaire Anne-Hébert, dans le secteur Jane H. Dunn, à Québec, pour améliorer les services d’activités physiques et l’achat d’équipements adaptés pour les enfants.Le 7 juin dernier avait lieu Le don de faire rire, soirée-bénéfice de la Fondation Réno-Jouets. À cette occasion, l’avocatdu cabinet BCF était coprésident d’honneur.« Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette soirée, dont tous les profits permettront de répondre aux besoins de plusieurs organismes et d’offrir ainsi des jouets aux enfants », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.etdu cabinet Lavery ont récemment participé à la conférence #BIO2023 à Boston.Cet événement annuel rassemble la communauté mondiale des #biotechnologies avec plus de 14 000 participants venus de 60 pays !La semaine passée se tenait le Tournoi de golf annuel de l’Université de Montréal au profit des Carabins. RSS était commanditaire de l'événement !et, tous des anciens étudiants de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, ont eu l’occasion de jouer avec, directeur de la division des affaires juridiques.