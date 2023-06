Me Carl Trudeau, Me Morgan Guyot et Charles Radack. Source: Fasken

Meet Me, avocats, rejoignent les rangs de Fasken à Montréal. C’est également le cas de, nouveau conseiller technique en brevets.Me Trudeau rejoint le groupe Travail, emploi et droits de la personne. Il conseille entre autres les clients des secteurs privés et publics en matière de relations de travail, d’accréditations syndicales, de négociation de conventions collectives, de santé et sécurité du travail et de réclamations faisant suite à des fins d’emplois, précise son cabinet.Fasken souligne aussi son offre de conseils stratégiques dans des dossiers d’équité salariale, tant au niveau provincial que fédéral. Il représente par ailleurs des employeurs devant les tribunaux administratifs spécialisés en droit du travail ainsi que devant les tribunaux civils.Ce Barreau 2014 était associé depuis près de huit ans et demi chez Norton Rose Fulbright.Du côté du groupe Droit des sociétés et droit commercial, Me Morgan Guyot concentre sa pratique sur les fusions et acquisitions, la gestion des placements, le capital de risque et les partenariats immobiliers.Ce Barreau du Québec 2023 a aussi été assermenté en 2015 à New York, et en 2016 à Paris. Fasken précise que dans le cadre de sa pratique, il assiste les clients provenant de diverses industries, notamment l’agroalimentaire, l’automobile et la santé, avec un accent particulier sur les opérations transfrontalières.Avant cette nomination, il a travaillé à Paris chez Reed Smith, cabinet d’avocats mondial, puis chez De Gaulle Fleurance & Associés, qui se présente comme un des leaders sur la place de Paris, une société d’avocats entrepreneuriale et indépendante.« Un grand merci aux équipes de Fasken pour leur accueil, a écrit Me Guyot sur LinkedIn. Je serai désormais basé à Montréal et resterai également inscrit aux barreaux de Paris et de New York, aussi, je serai heureux de vous assister dans vos opérations de croissance canadiennes, françaises, européennes et américaines. »Quant à Charles Radack, ce dernier est aujourd’hui conseiller technique en brevets au sein du groupe Propriété intellectuelle. Il est ingénieur de profession et se spécialise notamment en prévention et résolution de problèmes d’infrastructure de réseaux en cas de catastrophes naturelles, pointe Fasken.Son cabinet souligne aussi sa passion pour la robotique « avec un fort intérêt pour l’innovation dans les technologies de pointe ». Il a décroché un baccalauréat en génie mécanique à l’Université Concordia.Avant cette nomination, il a travaillé comme ingénieur pour une entreprise de systèmes de communication, Trylon, pour laquelle il a entre autres aidé à la construction de petites cellules 5G ainsi qu’à la construction de nouveaux pylônes au Canada et aux États-Unis.