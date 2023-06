Annie Gaudreault. Source: LinkedIn

Il y a du mouvement du côté des services des affaires juridiques ! Droit-Inc fait le tour des plus récentes nominations.est la nouvelle directrice des services juridiques de la Ville de Gatineau.« Leader inspirante et visionnaire, Mme Gaudreault est une excellente gestionnaire qui saura soutenir son équipe vers l'atteinte des objectifs des Services juridiques », mentionne la Ville sur LinkedIn.Me Gaudreault a débuté sa carrière comme conseillère juridique à la Ville de Loretteville pour ensuite occuper les fonctions de greffière adjointe et de greffière.C’est en 2017 qu’elle a fait le saut à la Ville de Lévis pour occuper les fonctions de directrice du Service des affaires juridiques et du secrétariat corporatif. Depuis 2022, elle occupait le poste de directrice générale adjointe par intérim des Services administratifs à la Ville de Lévis.Au cours des 26 dernières années, elle a occupé plusieurs postes en tant que cadre supérieure dans quelques villes du Québec.Elle est actuellement présidente du conseil d'administration de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent ainsi que vice-présidente du conseil d'administration d'Éducaloi.Cette Barreau 1997 détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval ainsi qu’une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique.est maintenant cheffe des affaires juridiques section environnement, au sein d’Hydro-Québec.« Je me sens privilégiée d'amorcer mes nouvelles fonctions entourée d'une si belle équipe d’avocats chevronnés en la matière, œuvrant dans des dossiers qui touchent toutes les sphères de l’environnement, de même que l’exploitation des ressources naturelles et la sécurité des barrages », a-t-elle dit sur LinkedIn.Avant de rejoindre ce poste, Me Villeneuve a travaillé comme juriste chez FAO, en Italie. Elle a également été avocate pour SSQ Assurance, à la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement puis chez UNISFERA/Planetair.Chez Hydro-Québec, elle a occupé les postes de conseillère aux autorisations gouvernementales puis avocate principale.Cette Barreau 2002 détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international et transnational - environnement de l’Université Laval en plus d’un diplôme en droit de l’environnement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.est la nouvelle directrice de Laval/Rive-Nord de Therrien Couture Joli-Coeur.« Audrey saura assurer notre présence sur le marché lavallois et de la Rive-Nord tout en continuant d’accompagner et conseiller nos clients dans les divers enjeux qu’ils rencontrent » a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Avant d’obtenir ce poste, Me Joly a travaillé comme stagiaire chez Revenu Québec. Elle a aussi été avocate pour Barrette Legal et pour Nolan Lauzé avant de devenir avocate puis associée chez Therrien Couture Joli-Coeur.En 2017 et 2018, elle a été vice-présidente puis présidente du Jeune Barreau de Laval.Cette Barreau 2012 détient un baccalauréat en droit coopératif à l’Université de Sherbrooke. Elle a également fait une session d’études en droit à l’Université Jean Moulin Lyon 3.