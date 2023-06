Mes Émilie Therrien, Samuel Cousineau-Bourgeois, Sébastien Jacques et Marie-Claude David. Sources: TCJ et LinkedIn

L’organisme Interloge a récemment annoncé l’acquisition du Manoir Lafontaine, un immeuble de 14 étages situé à Montréal. Cette acquisition, totalisant 18,8 millions de dollars, permettra à l’organisme de préserver l’abordabilité des logements qui s’y trouvent, en pleine crise du logement.C’est grâce à la Ville de Montréal que l’organisme a pu faire cette transaction. La Ville a versé près de 5,6 millions en subvention non remboursable à l’organisme pour conclure cette affaire.Selon La Presse , l’immeuble avait été affiché durant les derniers mois à plus de 28 millions de dollars. « C’est le meilleur montant qu’on a réussi à négocier », a dit, directeur général de l’organisme Interloge, au journal.Ce manoir qui existe depuis 1966 avait d’abord servi dans le cadre de l’Exposition universelle pour ensuite être transformé en hôtel. Il sera bientôt utilisé pour offrir des logements abordables à long terme.Avant d’accueillir ses premiers locataires, l’organisme devra rénover les 94 appartements bientôt libres. En 2021, un rapport d’inspection municipal a déterminé que l’immeuble était en très mauvais état, « avec des infiltrations d’eau presque à chaque étage ».« J’ai eu d’agréables surprises sur la condition de la façade, je craignais que ce soit beaucoup plus problématique que ce que l’inspection révélait », a mentionné Louis-Philippe Myre à La Presse. « Mais l’état des logements et des espaces communs, c’est très vétuste. Très vétuste. ».Les avocats qui ont représenté l’organisme Interloge dans la transaction sont Meset la technicienne juridiquedu cabinet Therrien Couture Joli-Coeur.L’avocate qui a représenté le Manoir Lafontaine dans cette transaction estde KRB Avocats.L’organisme de bienfaisance Interloge existe depuis 1978. Son parc immobilier qui compte plus de 730 unités offre des logements abordables aux ménages à modeste revenu pour améliorer leur qualité de vie.