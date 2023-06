Mes Antoine Aylwin et Marcel-Olivier Nadeau. Source: LinkedIn

Le Barreau du Québec vient d’annoncer l’élection de Mecomme vice-président de son Conseil d’administration pour 2023-2024. Il a également félicité Me, à qui le Conseil a confié un nouveau mandat de vice-président, puisqu’il avait été élu une première fois l’an dernier.À noter que Me Aylwin a déjà occupé la fonction de vice-président de 2015 à 2017.Ce Barreau 2003 est associé chez Fasken à Montréal. Il s’est spécialisé au fil des années en litige successoral et fiduciaire, en matière d’accès à l’information aux documents détenus par des organismes publics, en protection des renseignements personnels dans les secteurs public et privé, en cybersécurité, en droit public et administratif, en droit disciplinaire et en recours extraordinaires.Le Barreau du Québec précise qu’il assiste par ailleurs ses clients au sujet de l’application de la Charte de la langue française au Québec. Ce diplômé de l’Université de Montréal a terminé un programme d’études en leadership de l’Université de Harvard en 2020. Il a été nommé avocat de l’année en 2023 à Montréal dans la catégorie « Privacy and Data Security » par le guide Best Lawyers.Me Nadeau, pour sa part, est associé chez Robinson Sheppard Shapiro et dirige le bureau de Saguenay. Ce Barreau 2010 exerce dans les domaines des assurances, de la construction et en litige civil et commercial, et se spécialise aussi en matière de libertés et de droits fondamentaux.Celui qui a obtenu une maîtrise en droit privé comparé en 2014 à l’Université de Lausanne a été le bâtonnier en 2020-2021 du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean.L’accès à la justice, la modernisation et la transformation de celle-ci, ainsi que la valorisation de la profession sont les dossiers qui l’intéressent particulièrement, note le Barreau du Québec.Dans une publication sur LinkedIn, RSS a félicité son associé.