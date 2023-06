Isabelle Caron Dorion. Source: LJT

Le cabinet LJT vient d’annoncer la nomination d’au rang d’associée.Elle œuvre principalement dans les domaines de la planification fiscale, de la réorganisation corporative, de l’acquisition et de la vente d’entreprises ainsi que de la planification successorale.Isabelle Caron Dorion a rejoint LJT dès le début de sa carrière, au moment de l’obtention de son Barreau en 2008. Après 15 ans en tant qu’avocate fiscaliste, elle est donc désormais associée.« Fiscaliste chevronnée, elle a su incarner avec brio les valeurs de notre cabinet tout au long de son cheminement de carrière par son implication dans le développement des jeunes professionnels, son éthique et sa loyauté sans faille », a confié Me Christian Joly, associé gestionnaire du cabinet.En plus d'être avocate, Isabelle Caron Dorion est également fiscaliste. Elle fait ainsi partie de l’Association de Planification Fiscale et Financière.Cette association regroupe des professionnels issus de tous les secteurs de l’activité économique pour les soutenir dans leurs démarches de mise à jour continuelle de connaissances en fiscalité et en planification financière.Elle est diplômée d’un baccalauréat en droit de l’UQAM et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.