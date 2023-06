France Thériault. Source: LinkedIn

Ces avocates sont nommées dans la haute fonction publique québécoise.Meest nommée à nouveau présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Elle a été nommée à cette fonction pour la première fois en 2015.Me Milazzo a été arbitre accréditée du Centre Canadien d'Arbitrage Commercial. Elle a travaillé comme arbitre à la Société pour la résolution des conflits (SORECONI) ainsi qu’au Secrétariat de l'ALÉNA.Auparavant, elle a été avocate puis associée chez Gross, Pinsky, et avocate chez Fraser, Milner, Casgrain.Me Lydia Milazzo détient un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law de l’Université McGill.Meest nommée à nouveau régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Elle occupe cette fonction depuis 2018.Assermentée en 2007, c’est chez Norton Rose Fulbright qu’elle a fait ses débuts comme avocate, avant de poursuivre sa carrière comme conseillère juridique chez Industrielle Alliance.Elle a alors rejoint le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, à titre d’avocate en droit administratif et corporatif.Me Marie-Jeanne Duval détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée à nouveau régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), où elle exerce depuis 2018.Celle qui a été juge administratif à la Commission municipale du Québec, avait débuté sa carrière comme avocate-recherchiste à l’Assemblée nationale après avoir été assermentée en 1992.Attachée de presse et attachée politique responsable du dossier de l'application des lois professionnelles au cabinet du ministre de la Justice, elle rejoint GPC Consilium comme conseillère principale en relations gouvernementales.C’est ensuite au comité de discipline de la Sûreté du Québec que Me France Thériault pratique, à titre de représentante du public. L’avocate a aussi exercé au cabinet-conseil Hill & Knowlton/Ducharme Perron, à titre de directrice des affaires publiques et gouvernementales, puis conseillère spéciale.Me Thériault a aussi agi en relations gouvernementales comme présidente de sa propre firme, Caucus Affaires publiques. Parallèlement, elle a été élue conseillère municipale puis mairesse suppléante de la municipalité de Lac-Beauport.Me France Thériault détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.