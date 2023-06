Geneviève Laurendeau. Source: BCF

BCF Avocats d’affaires se met en quête d’un psychologue organisationnel qui jouera un rôle clé dans la création de stratégies pour veiller à temps plein au bien-être de ses professionnels.Parmi les tâches indiquées dans la fiche de poste, la personne qui décrochera cet emploi fera du coaching et de l’accompagnement spécialisé, effectuera de la médiation, de la prévention du harcèlement…« Un psychologue organisationnel fait de l’accompagnement dans la gestion de tout ce qui est charge mentale, que ce soit la gestion du stress en début de carrière ou plus généralement le stress de bien performer dans un grand cabinet, cela peut être aussi la façon de gérer son retour d’un congé de maternité ou d’une absence longue durée… », précise, cheffe des talents et ressources humaines chez BCF.Il pourra aussi par exemple accompagner des professionnelles qui, à la veille d’un départ en congé de maternité, ont éventuellement des inquiétudes sur la perte de clients.Cette personne mettra aussi en place des évaluations psychométriques. « Il s’agira d’une personne accréditée et habilitée pour accompagner les professionnels dans des plans de développement, pour vraiment structurer leur progression dans le cabinet et voir quelles sont leurs forces », souligne aussi Geneviève Laurendeau.Elle ajoute que le développement professionnel est très important aux yeux du cabinet et que la personne qui aura ce poste sera une valeur ajoutée pour le bureau de Montréal et celui de Québec.La personne recherchée devra entre autres avoir une formation en psychologie et être membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec, avoir environ 10 à 15 ans ou plus d’expérience de pratique en psychologie du travail, et de l’expérience en médiation et en gestion de conflit.