Me Philippe Roberge

Depuis 1997, le Réseau juridique du Québec représente une référence pour tous les justiciables désirant trouver des avocats et des informations vulgarisées en français.Effectivement, ils sont chaque année plus d’un million à se rendre sur ce site Web pour consulter le Répertoire détaillé des avocats du Québec, d’autres de notaires, d'huissiers de justice et d'experts, pour acheter des modèles de documents légaux, ainsi que pour parcourir plus de 1000 pages de contenus vulgarisés rédigés par des avocats, des juges et d’autres juristes.Toutefois, comme la loi 25, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023, a bonifié les règles protégeant les renseignements personnels au Québec, elle a directement impacté le fameux répertoire des avocats.« Dorénavant, chaque avocat dont on affiche les coordonnées doit avoir préalablement donné son autorisation expresse. Or, comme ce répertoire compte 28 000 avocats, ça fait beaucoup de monde à rejoindre ! » s’exclame Me, lui-même Barreau 2014 en plus d’être président de JuriGo.ca , l’entreprise qui révolutionne le référencement juridique au Québec depuis quatre ans.Conscient de ses limites technologiques, le Réseau juridique du Québec a par conséquent décidé de confier son célèbre Répertoire détaillé des avocats du Québec à JuriGo, bien positionné pour en reprendre les rênes… et même les renforcer !« JuriGo ne part pas de zéro, spécifie tout d’abord Me Roberge. Nous disposons de plus de 500 cabinets partenaires à travers la province, et donc des coordonnées de milliers d’avocats. »Rappelons que la mission de la plateforme JuriGo.ca est de mettre en relation, gratuitement et en un temps record, des justiciables de toutes sortes avec des besoins légaux, et des cabinets juridiques adéquats grâce à un moteur d’intelligence artificielle unique et à des opérateurs qui valident chaque requête. Très populaire, cette formule a passé le cap des 50 000 références vérifiées en 2022 et vise les 70 000 en 2023.L’expertise technologique de JuriGo sera donc très utile pour rejoindre et obtenir l’accord des 28 000 avocats du Québec qui souhaiteront figurer dans le Répertoire dont il vient d’hériter. Mais l’entreprise compte aussi en bonifier la formule initiale.« Il faut savoir que les justiciables qui consultaient jusqu’à présent le Répertoire détaillé des avocats du Québec devaient tout de même fournir des efforts pour trouver les professionnels qui leur conviendraient. Parce que ce ne sont pas tous les avocats qui font de la pratique privée, de l’aide juridique ou qui ont telle ou telle spécialité. Sans parler de leur disponibilité, que les gens ne pouvaient vérifier qu’en les contactant. C’est ce que nous allons changer. »JuriGo dispose en effet déjà des outils nécessaires pour accompagner les individus et les entreprises à la recherche d’avocats dans tous les domaines. L’algorithme évolué de la plateforme guide tous les visiteurs selon leur emplacement géographique, leur budget et leurs besoins… et tout cela gratuitement, puisque ce référencement profite aux cabinets partenaires de la plateforme !« JuriGo a totalement changé la manière dont les avocats faisaient leur développement d’affaires, donc je pense que beaucoup d’entre eux voudront bénéficier des services de référencement que nous offrons. Qui plus est, avec plus d’un million de visites par an sur le Répertoire, les demandes émanant du public vont se multiplier, alors nous aurons besoin de renforts », estime Philippe Roberge.L’alliance qu’ont conclue le Réseau juridique du Québec et JuriGo dépasse le simple Répertoire détaillé des avocats du Québec. Au même titre que sa prédécesseure, le Tinder du droit au Québec souhaite en effet devenir lui aussi une référence pour M. et Mme tout le monde.« Nous sommes une société distincte au Québec, avec nos propres lois, notre propre code et notre propre langue. Si bien que les sources d’information vulgarisées et fiables en français sont beaucoup plus rares que celles que l’on trouve, par exemple, aux États-Unis », explique Me Roberge.Grâce à des ressources comme le Réseau juridique du Québec ou Éducaloi, le public peut s’informer afin d’évaluer sa situation avant de recourir aux services d’un avocat.Une initiative louable à laquelle JuriGo contribue à son tour, avec plus de 300 articles chaque année rédigés par des experts du milieu. Problèmes d’impôts, calcul de la pension alimentaire, immatriculation d’une entreprise, contrat de vie commune, rénoviction illégale, permis d’études ou de travail, syndicats de copropriété, retrait d’une offre d’achat, troubles de voisinage, vices cachés, erreur médicale, médiation successorale… des centaines de contenus aiguillent en ligne les lecteurs dans tous les domaines, même nichés.« Ça fait partie de notre mission sociale, confirme Me Roberge. Nous sommes une entreprise privée, mais nous voulons avoir un impact positif sur nos concitoyens. Donc, nous produisons comme le Réseau juridique du Québec des articles qui vont aider les gens, notamment les plus vulnérables d’entre eux. Nous les épaulons aussi grâce à notre partenariat avec l’organisme Juripop. Et ce nouveau Répertoire des avocats que nous hébergerons constituera une façon de plus de les soutenir et de les guider vers les meilleurs professionnels. »