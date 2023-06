Quelques-uns des étudiants qui se joindront aux bureaux de Québec et de Montréal. Source: LinkedIn

Fasken souligne l’arrivée de 21 nouveaux étudiants en droit dans leurs bureaux situés à Montréal et Québec cet été.« L'avenir du droit est entre très bonnes mains avec l'arrivée officielle de nos nouveaux étudiants d'été et stagiaires au sein du cabinet. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter à tous une expérience enrichissante et extraordinaire chez Fasken », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.détient un baccalauréat bilingue en administration des affaires du HEC Montréal. Elle poursuit actuellement son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke.détient un baccalauréat en communication publique de l'Université Laval. Elle complète actuellement un baccalauréat en droit à la même université.poursuit présentement son baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa.a complété ses études en droit à l’Université Laval.poursuit présentement un baccalauréat en droit à l’Université Laval.complète actuellement son baccalauréat en droit à l’Université Laval.poursuit actuellement ses études en droit à l’Université Laval.détient un DEC en techniques policières au Campus Notre-Dame-de-Foy. Il complète actuellement ses études en droit à l’Université Laval.détient un diplôme en techniques juridiques du Cégep Garneau et complète présentement ses études en droit à l’Université Laval.poursuit actuellement ses études à la section de droit civil de l’Université d’Ottawa.détient un baccalauréat en art à l’Université McGill. Elle complète ses études en droit à la même université.est titulaire d’un baccalauréat en études du Proche-Orient de l’Université Yale, aux États-Unis, d’une maîtrise en droit international public de l’Université de Kent en Angleterre et d’un MBA de l’Université Concordia. Elle poursuit ses études en droit à l’Université du Québec à Montréal.étudie présentement en droit à l’Université de Montréal.détient un baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal et poursuit ses études en droit à l’Université de Montréal.détient un diplôme en enseignement préscolaire et primaire de l’Université McGill. Elle étudie présentement le droit à la même université.détient un baccalauréat en sciences politiques et un baccalauréat spécialisé en anthropologie de l’Université Concordia. Elle poursuit actuellement ses études en droit à l’Université McGill.détient un baccalauréat en criminologie de l’Université de Montréal et étudie le droit à l’Université Laval.détient un B.A. en philosophie et psychologie de l’Université de Concordia. Elle poursuit ses études en droit à l’Université McGill.poursuit ses études en droit à l’Université McGill.détient un baccalauréat en sciences politiques avec une mineure en droit et société de l’Université Concordia. Il complète sa deuxième année du programme conjoint BCL/JD de la Faculté de droit de l’Université McGill.est titulaire d’un doctorat de premier cycle en pharmacie de l’Université Laval. Il poursuit ses études en droit à l’Université de Montréal.