Me Alain Arsenault, Me Justin Wee, Me Virginie Dufresne-Lemire et Me Antoine Duranleau-Hendrickx. Sources: Site web du cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats et LinkedIn

Mes Marianne Ignacz et Anthony Franceschini. Source: INF

Un recours collectif a été autorisé le 13 juin dernier contre le Diocèse de Longueuil en raison de présumées agressions sexuelles commises par des membres du clergé, des employés et des bénévoles.Cette action collective vise à obtenir des dommages-intérêts pécuniaires, non pécuniaires et punitifs. Elle demande aussi au Diocèse de payer aux membres du groupe les intérêts sur lesdites sommes au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice.Le représentant du Groupe est un homme de 47 ans qui aurait été agressé sexuellement lorsqu’il avait 6 et 7 ans par le prêtre. Ces agressions sexuelles auraient pris la forme d’attouchements et de masturbation. Il est décrit dans le jugement par les initiales A.B.Les avocats représentant A.B. sont Mesetdu cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats.Les avocats représentant le Diocèse de Longueuil sont Mesetdu cabinet INF.Le Groupe représente ici:« Toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressées sexuellement par un membre du clergé diocésain (évêque, prêtre, diacre) ou par un religieux, un membre du personnel pastoral laïc, un employé, un bénévole laïc ou religieux, sous la responsabilité de l’Évêque catholique romain de Saint-Jean-Longueuil ayant exercé son autorité sur le Diocèse de Saint-Jean-Longueuil durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et le jugement à intervenir ».En date d’aujourd’hui, 17 présumées victimes se sont inscrites à l’action collective, visant près de 11 prêtres, dontet le pèreAvant de débuter le processus judiciaire, les parties ont décidé de négocier pour tenter de trouver un règlement à l’amiable.