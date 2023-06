Me Patricia Fourcand. Source: site internet FTKP Avocats

Après un peu plus de 20 ans comme avocate-associée chez Miller Thomson, l’avocate Mea choisi de lancer en septembre dernier son propre cabinet en droit de la famille nommé FOURCAND (FTKP Avocats).Pour l’occasion, Droit-Inc s’est entretenu avec elle pour connaître les erreurs à éviter lorsqu’on ouvre son propre cabinet.La première erreur à éviter est de partir en cabinet avec des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes forces et faiblesses. Il n’y a rien de plus important qu’une équipe complémentaire. Quand on ouvre son propre cabinet, on a besoin de gens qui ont des forces en gestion des ressources humaines, d’autres en comptabilité, d'autres en développement de la clientèle, etc. En ayant une équipe diversifiée, on s’assure que tous les aspects du cabinet sont couverts.Lorsqu’on se lance en affaires, on a tendance à vouloir imiter les grands cabinets. On veut avoir des grands bureaux, faire de grandes dépenses, engager beaucoup de personnel, etc. C’est une erreur à éviter, puisque les nouveaux cabinets n’ont pas les moyens de faire ça. Il faut vraiment faire la part des choses entre les dépenses nécessaires et celles qui seraient idéales. Il faut garder un budget très serré dans les premiers mois, quitte à rajouter des dépenses plus tard si on a les moyens et les ambitions.Souvent, lorsque les gens ouvrent leur cabinet, ils ont tendance à croire que s’ils travaillent tout de suite, ils auront de l’argent. En fait c’est toujours mieux d’avoir deux ou trois mois de dépenses déjà économisées d’avance, car il se peut que votre client vous paie un mois plus tard.Quand on ouvre son propre cabinet, on a souvent tendance à vouloir accepter tous les clients qui se présentent à nous. C’est une erreur à éviter. Il faut être capable de refuser des clients qui auront possiblement de la difficulté à nous payer, les clients qui ont des attentes irréalistes et ceux qui ont une personnalité qui ne rejoint pas nos valeurs.Il ne faut pas hésiter à aller chercher des spécialistes en comptabilité et en informatique. Vous avez peut-être des compétences dans ces deux domaines, mais il est essentiel et important d’investir dans des spécialistes. Ça vous évitera de mauvaises surprises.Plusieurs personnes croient que lorsqu’on ouvre son propre cabinet, on va automatiquement attirer plusieurs clients. C’est faux. Un nouveau cabinet c’est une nouvelle entreprise. Il faut mettre en place un plan de match pour attirer les nouveaux clients et de futurs employés. Il est essentiel de savoir comment se démarquer des autres cabinets pour attirer des gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres.