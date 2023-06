Audrey-Julie Dallaire. Source: LinkedIn

devient associée au sein du groupe Droit immobilier chez Fasken.Cette nouvelle recrue a œuvré pendant de nombreuses années à titre de directrice des affaires juridiques pour l’entreprise Broccolini. Elle possède ainsi une grande expertise dans le domaine du droit de l’immobilier et de la construction.Au départ seule conseillère juridique au sein de l’entreprise, Audrey-Julie Dallaire est, par la suite, devenue directrice des affaires juridiques avec une équipe de six personnes.« Cette expérience m'a permis de comprendre quelles sont les préoccupations d'affaires des clients et donc de devenir un partenaire stratégique qui peut non seulement traiter des aspects juridiques de certaines problématiques, mais également amener des solutions d'affaires », explique l’associée.Assurément, cette nouvelle associée va pouvoir mieux comprendre les préoccupations de ses clients et leur apporter une vision 360 degrés des problématiques et des dossiers.La rencontre avec Fasken s’est justement faite durant son expérience professionnelle chez Broccolini.« J'ai eu l'occasion de côtoyer l'équipe pendant plus de quatre ans. Et je pourrais dire, comme on dit en anglais, qu'il y a eu un ‘fit’ naturel qui s'est opéré ».Ce qui l’a motivée à rejoindre le cabinet ? Selon Audrey-Julie Dallaire, leur équipe en droit immobilier est un chef de file dans le domaine.« Au niveau de l'expertise et de la compétence, c'est définitivement quelque chose qui m'a motivée à rejoindre le cabinet. Il y a également le fait qu'il y ait des services intégrés et un service aux clients pour des projets majeurs, non seulement en immobilier, mais également en infrastructure ».Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa venue réjouit, associé au sein du groupe Droit immobilier.« On a eu le plaisir de travailler avec elle pendant quatre ans. C'est une juriste exceptionnelle mais c'est aussi quelqu'un qui comprend les affaires et qui comprend les gens, c'est une leadeuse ».Audrey-Julie Dallaire nous confie que le droit immobilier lui permet de toucher plusieurs champs d'intérêt qu’elle a eu l’occasion d’explorer durant sa carrière, que ce soit le droit municipal, le droit de l'environnement ou encore le droit de la construction.En effet, avant de travailler pour Broccolini, elle a été avocate pour la ville de Montréal. Elle a également travaillé chez Lavery et au sein du cabinet Dufresne Hébert Comeau Avocats.Audrey-Julie Dallaire a été chargée de cours pour le programme de maîtrise de génie de la construction de l’ÉTS et pour les facultés de droit et de génie de l’Université de Sherbrooke.« Je pense qu'à titre d'avocat, nous avons un devoir de redonner à la communauté, c'était important pour moi de m'impliquer auprès des universités, explique l’associée. Et puis évidemment, enseigner à des ingénieurs, c'est un défi très intéressant puisqu'on amène une nouvelle dimension à la pratique de leur profession. »Cette Barreau 2005 détient un baccalauréat en droit de l'Université Sherbrooke.