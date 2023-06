Me Limartine Angrand. Source: LinkedIn

La nouvelle présidente du CA de la Clinique juridique de Saint-Michel (CJSM) connaît bien l’organisme.Meest en effet une des cofondatrices de la CJSM. Elle a siégé au CA de l’organisme au cours des trois dernières années, notamment comme trésorière.Me Limartine Angrand est avocate au cabinet Belton Avocats depuis deux ans. Auparavant, elle travaillait comme intervenante communautaire au Centre communautaire Petit Espoir à Laval.Barreau 2021, Me Limartine Angrand détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, et une maîtrise en droit et politiques de la santé de l’Université de Sherbrooke.« Par son leadership inclusif et positif, elle a tous les atouts nécessaires pour emmener la CJSM à réaliser son plein potentiel », salue la CJSM, par communiqué.