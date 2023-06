Mary-Eden Vaillancourt et Amélie Gauthier. Source: LinkedIn

eten ont fait l’annonce sur LinkedIn, elles ont débuté un poste chez BMA Avocats comme étudiantes en droit. Ce cabinet à Québec se spécialise en droit de la construction, litige, droit corporatif et commercial et sûretés.Les deux étudiantes sont inscrites à l’Université Laval.Du côté du droit de la construction, BMA Avocats précise que ses professionnels travaillent en prévention des litiges en partenariat avec le client dans toutes les phases d’un projet de construction.Cela implique de la rédaction de documents d’appel d’offres, leur analyse, mais aussi la rédaction, l’analyse et négociation des contrats. Les professionnels soutiennent également le client dans la dénonciation de leurs contrats, dans la recherche de titres, la préparation de leurs réclamations, d’hypothèques légales et de réclamations pour coûts supplémentaires, note le cabinet.Sur le plan du droit corporatif et commercial, BMA Avocats précise que ses professionnels élaborent des stratégies d’affaires, notamment lors de démarrage d’entreprise et d’organisation juridique, de restructuration, de fusion et acquisition. Sans oublier qu’ils s’impliquent dans la gouvernance et la gestion de risques, participent à l’analyse et la rédaction de contrats commerciaux et agissent à titre de coach et mentor d’équipes de direction.