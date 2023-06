Nathalie Martel. Source: Financière des avocates et des avocats

Me Muriel Paradelle. Source: Université d’Ottawa

La transformation du milieu juridique ne date pas d’aujourd’hui. Si la toute première cohorte de l’École du Barreau était composée à 4,9% de femmes, depuis 1985, elles forment au moins 45 % de la population étudiante en droit au Canada et jusqu’à 60% des inscriptions dans certaines universités, comme Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.De la même manière, le rapport 2022 du Barreau-mètre révèle que les femmes sont majoritaires au sein de la profession juridique depuis 2014. En 2020-2021, elles constituaient 15 651 avocates, soit 54,92 % de l’ensemble des avocats, et jusqu’à 63,69 % des avocats de 10 ans et moins de pratique. Leur nombre s’accentue chaque année, alors même que celui des avocats demeure relativement stable (entre 12 500 et 13 000), comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous.Malgré cette féminisation de la profession juridique, il est étonnant de constater à quel point le système dans lequel évoluent les avocates est encore pensé au masculin.Comme le relate dans un reportage Me, professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, « Il y a des biais dans la justice. Souvent, une avocate est vue comme une femme avant d’être juriste, alors qu’un avocat est vu comme un juriste avant d’être un homme. Cette profession reste aussi très masculine dans son fonctionnement. »C’est ce qui conduit selon la professeure à une iniquité entre les genres : surreprésentation des hommes dans certaines disciplines plus prestigieuses ou mieux rémunérées, sexisme, harcèlement, écart salarial, discrimination à l’avancement, etc. Les femmes qui choisissent la profession d’avocat doivent encore plus prouver leur valeur que leurs collègues masculins, en plus d’endosser la charge de leur famille.Selon les analyses effectuées par les chercheureset, professeures agrégées à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, dans l’étude Les femmes au sein de la profession juridique, « les facteurs principaux qui nuisent à l’avancement et à la rétention des femmes en cabinet privé sont la structure organisationnelle des cabinets privés, les heures facturables, l’insistance sur la présence physique et les activités de développement des affaires, combinés aux stéréotypes et à la discrimination envers les femmes et les résultats qui en découlent. Ceci est particulièrement évident auprès des femmes qui ont des responsabilités familiales, car ces facteurs rendent très difficile l’atteinte d’un équilibre entre les responsabilités personnelles et les responsabilités professionnelles. »Le cheminement des femmes dans leur carrière n’est donc pas de tout repos, et la sinistralité qui les touche est évidemment plus importante.« Les femmes déposent beaucoup plus de demandes d’invalidité que les hommes. D’après mon expérience, il s’agit souvent de maladies liées au stress ou de blessures au dos » confirme, conseillère pour la Financière des avocates et des avocats.Courtière depuis 24 ans et détentrice d’un baccalauréat en administration avec une spécialisation dans la gestion de l’incapacité, Mme Martel accompagne de nombreuses avocates dans leur parcours. Elle connaît donc le degré de stress et de fatigue lié à l’ampleur de leurs responsabilités. Ces dernières années, elle a d’ailleurs constaté une augmentation du nombre d’avocates souhaitant investir dans une assurance invalidité.« Lorsque la plupart des gens pensent à l’assurance, la première chose qui leur vient à l’esprit est l’assurance vie. Mais l’ assurance invalidité et celle pour les maladies graves sont tout aussi importantes, surtout pour les avocates avec lesquelles je travaille. Vu le poids de leurs responsabilités, ces professionnelles doivent absolument protéger leurs revenus. »Au même titre que l’OSBL de la Financière des avocates et des avocats a été pensée par des avocats pour des avocats, en tant que femme et professionnelle à son compte, Nathalie Martel a à cœur le bien-être des avocates qu’elle accompagne.« Je suis bien consciente de la nature très personnelle de chaque situation, explique-t-elle. Je suis à l’écoute de mes clientes, de leurs besoins et de leur budget. Nous examinons ensuite les polices qu’elles peuvent se permettre. La plupart du temps, je suggère des solutions comme l’assurance des dettes sur la maison, les frais professionnels, l’assurance-invalidité et l’assurance contre les maladies graves. Et nous trouvons ensemble des alternatives créatives si nécessaire. Ainsi, elles jouissent d’une couverture personnalisée en cas de problème. »Le soutien majeur que Mme Martel apporte aux avocates se passe de commentaire. Aussi, Mesdames, n’hésitez pas à la contacter pour bien vous protéger à l’intérieur d’un milieu qui, lui, ne vous épargne pas.