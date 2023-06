Pierre Arcand

Après plusieurs années de service en cabinet, de nombreux avocats choisissent d’aller en entreprise. C’est de moins en vrai depuis la pandémie qui a changé les conditions de travail dans la pratique privée.« Il y a de moins en moins d’avocats qui se dirigent en entreprise. Pourquoi ? Parce que le niveau de bonheur en pratique privée a augmenté depuis la pandémie. Les cabinets sont maintenant beaucoup plus flexibles et offrent la possibilité de faire du télétravail », explique, consultant en ressources humaines et vice-président des secteurs juridique et financier de chez Arcand & Associés.Toutefois, selon Me Arcand, il y aura toujours des avocats prêts à se lancer en entreprise après plusieurs années de pratique passées en cabinet.« Après environ cinq années passées en pratique privée, plusieurs avocats choisissent de partir en entreprise. Ça leur permet d’avoir une meilleure conciliation travail-famille en plus de leur permettre de participer au plein essor de l’entreprise », ajoute-t-il.Il y a plusieurs avantages et désavantages de travailler en pratique privée plutôt qu’en entreprise.En cabinet, les avocats travaillent sur plusieurs dossiers à la fois et souvent dans l’urgence. Ils ont toutefois une plus grande sécurité d’emploi, car ils sont une source de revenu pour le cabinet.« On va leur offrir l’ordinateur de l’année, leur organiser des soirées mondaines, tout simplement pour les motiver à travailler plus fort et donc de rapporter plus d’argent et de clients », pointe Me Arcand.En entreprise, les avocats ne passent pas d’un client à l’autre. Ils travaillent plutôt en équipe avec d’autres professionnels pour faire fonctionner l’entreprise.« Un avocat est en quelque sorte un mal nécessaire pour une entreprise. C’est le contraire pour les avocats en pratique privée. Ça se voit dans le salaire qui est beaucoup plus élevé en cabinet qu’en entreprise », mentionne-t-il.Depuis que les avocats travaillent davantage à distance, il y a de plus en plus de cabinets américains qui viennent piger dans les cabinets montréalais.« Les avocats peuvent maintenant travailler pour des cabinets américains grâce au télétravail. Les bureaux sont beaucoup plus flexibles depuis la pandémie. Ça ouvre bien évidemment plusieurs possibilités de recrutement dans les cabinets montréalais », soutient, du cabinet de recrutement Shore & Associés.Lorsqu’il y a plus d’avocats qui se dirigent vers l’entreprise, il y a aussi plus de possibilités de recrutement dans les cabinets.« On note également une croissance beaucoup plus importante dans les départements contentieux », ajoute-t-il.Selon l’expert en recrutement, les cabinets sont beaucoup plus ouverts à voir leurs avocats quitter pour travailler dans une entreprise.« Ils ne considèrent plus cela comme une trahison. Les cabinets voient dans ce départ une possibilité d’acquérir un nouveau client. Ils sont aussi prêts à accueillir l’avocat à nouveau s’il souhaite un jour revenir ».