Me Maëlle Plaisantin et Me Fleur Camilli. Source: LinkedIn

Meet Meviennent d’intégrer le cabinet Hudon Avocats. Ce cabinet montréalais se spécialise dans les domaines du litige en valeurs mobilières et des litiges civils et commerciaux. Me Plaisantin travaillait auparavant chez PRDSA comme avocate et médiatrice. Elle y est restée près de deux ans, au départ comme stagiaire.Contactée par Droit-Inc, cette dernière explique qu’elle souhaitait réorienter sa pratique, faire du litige civil et commercial et aller un peu plus à la Cour, « gérer les conflits juridiques plutôt que les prévenir ». « Je voulais voir l’autre côté de la médaille », pointe-t-elle.La Barreau 2022 connaissait déjà Me Camilli, également Barreau 2022. Ces deux avocates françaises, devenues amies, se sont rencontrées à leur arrivée au Québec, en 2017, plus précisément à l’Université de Sherbrooke où elles ont étudié. Me Camilli travaillait auparavant chez Harel Avocats, à Montréal.C’est en découvrant l’offre du cabinet Hudon Avocats sur Droit-Inc qu’elles ont chacune décidé d’envoyer leur candidature, sans se concerter au préalable. Et c’est autour d’un café qu’elles ont réalisé que toutes les deux avaient décroché une entrevue au sein du cabinet.« Menous a fait une offre à toutes les deux en nous disant qu’il avait eu un coup de cœur pour nous, il nous a trouvées très différentes et à la fois complémentaires, il a estimé que ça apporterait au cabinet une nouvelle dynamique », explique Me Plaisantin.Les deux avocates, qui ont passé leur Barreau ensemble, se retrouvent ainsi à nouveau travailler toutes les deux. Pour Me Plaisantin, il s’agit d’une belle opportunité, et elle se dit aujourd’hui tout comme sa collègue très heureuse de faire partie de ce cabinet qui compte six avocats.