Jean-François Michaud. Source: LInkedIn

Le premier ministre du Canadaa procédé jeudi dernier à la nomination de l'honorableau poste de juge en chef adjoint de la Cour supérieure du Québec.Le juge en chef adjoint Michaud remplace ainsi l'honorable, qui est décédée l'année dernière, après avoir occupé le poste de juge en chef adjointe pendant près de huit ans.« Je souhaite à l'honorable Jean-François Michaud beaucoup de succès dans son nouveau rôle de juge en chef adjoint de la Cour supérieure du Québec. Il est un membre respecté de la communauté juridique. La magistrature ainsi que tous les Québécois bénéficieront de son expérience juridique diversifiée et considérable », a mentionné le premier ministre.Jean-François Michaud détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en 1988 et a été admis au Barreau du Québec en 1989.Il a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal en 2013 et était le juge coordonnateur du district de Terrebonne, le deuxième plus grand district judiciaire du Québec depuis 2019.Avant sa nomination, il a été associé du cabinet Norton Rose de 2000 à 2013. De 1989 à 2000, il a pratiqué le droit chez Lavery.Ses principaux domaines de pratique étaient le droit commercial, le droit de la construction, le droit des assurances et la responsabilité professionnelle.Il a, entre autres, été membre du Barreau canadien et a enseigné la preuve et la responsabilité civile pendant plusieurs années pour le cours d’admission au Barreau du Québec.Le juge Michaud a été reconnu dans les publications Best Lawyers in Canada et Lexpert « pour son expertise relative à la responsabilité associée aux produits, au droit commercial et au droit des assurances.